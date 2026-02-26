이스트소프트, MWC26서 'AI 이강인' 선보인다

'페르소 인터랙티브' 기술력 공개…NTT·니혼교통·KT·삼성전자 등 협업 성과도

2026/02/26

이스트소프트가 세계 최대 통신 박람회를 발판 삼아 실시간 대화형 인공지능(AI) 휴먼 서비스 '페르소 인터랙티브'의 글로벌 시장 진출을 본격화한다.

이스트소프트는 다음 달 2일부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 'MWC26'에 참가한다고 26일 밝혔다.

MWC26은 '연결과 지능이 융합된 시대(The IQ Era)'를 주제로 전 세계 200여개국, 2700여개 기업이 참여한다. 이스트소프트는 홀 7(7F32)에 단독 부스를 마련하고 일상과 산업 현장에 도입된 페르소 인터랙티브 사례를 선보인다.

전시 구성은 ▲NTT ▲사이니지 ▲라이브 커머스 ▲리테일 ▲모바일 등 5개 구역으로 마련됐다. 먼저 NTT 존에선 NTT·니혼교통과 협력한 모빌리티 도입 사례를 공개한다. 이스트소프트는 NTT와 이달 초 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 일본 현지 택시에 실시간 대화형 AI 휴먼 서비스 도입을 위한 기술검증(PoC)을 진행 중이다. 

사이니지 존에선 MWC 안내용 대화형 AI 휴먼 체험을 제공한다. 라이브 커머스 존은 AI 쇼호스트를 기반으로 한 신규 수익 모델 제시하고, 리테일 존은 음성 중심의 직관적인 인터페이스를 시연한다. 모바일 존은 소프트웨어 개발 키트(SDK)·응용 프로그램 인터페이스(API)를 공개해 개발 확장성과 생태계 구축 방향을 제안한다.

이스트소프트와 국내 주요 기업과의 협업도 MWC 현장에서 이뤄진다. KT 전시관에선 페르소 인터랙티브 기술로 구현된 'AI 이강인'이 7개국 언어로 응원 메시지를 전달한다. 삼성전자 전시관엔 삼성전자의 스페이셜 사이니지와 결합한 'AI 프로모터'가 참관객을 실시간으로 응대한다.

정상원 이스트소프트 대표는 "페르소 인터랙티브는 모빌리티, 유통, 교육 등 다양한 영역에서 실질적 가치를 제공하는 하나의 AI 완제품으로 진화했다"며 "MWC를 통해 페르소 인터랙티브 기술력을 앞세워 글로벌 시장 진출을 본격화하겠다"고 말했다.

