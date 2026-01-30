이스트소프트, AI 요약·대화 기능 앞세워 글로벌 177개국 공략

이스트소프트가 생산성 앱 '알PDF 모바일'을 통해 국산 인공지능(AI) 도구의 글로벌 시장 경쟁력을 강화한다. 단순 뷰어를 넘어 AI 기반 문서 혁신을 앞세우겠다는 목표다.

이스트소프트는 알PDF 모바일 정식 출시 8개월 만에 다운로드 수 10만 건을 돌파했다고 30일 밝혔다.

앱 서비스인 알PDF 모바일은 PC 기반 알PDF의 핵심 기능인 PDF 편집과 변환을 모바일 환경에 최적화해 제공하고 있다.

이 앱은 지난해 7월 'AI PDF 요약' 기능을 탑재했다. 효율적인 문서 검토를 돕는 기술을 중심으로 177개국 모바일 앱 시장을 공략했다.

(사진=이스트소프트)

그해 10월에는 'AI PDF 대화' 기능을 추가했다. 사용자는 PDF 문서에 기반한 질의응답을 통해 내용을 탐색하고 정보를 검색할 수 있다.

이스트소프트는 앞으로 AI 기능 고도화와 해외 시장 공략을 강화해 글로벌 성장에 집중할 계획이다.

이스트소프트 관계자는 "알PDF 모바일 10만 다운로드 달성은 PDF 생산성 앱으로의 경쟁력과 AI 기반 고도화, 알툴즈 브랜드 신뢰, 글로벌 확장 가능성을 입증한 성과"라고 말했다.

이어 "올해 적극적인 글로벌 마케팅과 함께 새로운 AI 기능 추가와 고도화로 해외 사용자를 확대하며 비즈니스 성장을 단계적으로 추진할 것"이라고 부연했다.