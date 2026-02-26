"산 오르고 물 건넌다"…中 유니트리, 고성능 로봇 개 공개

중국 로봇 개발업체 유니트리가 고성능 인공지능(AI) 사족보행 로봇 ‘As2’를 공개했다고 과학매체 인터레스팅엔지니어링이 25일(현지시간) 보도했다.

As2는 무게 약 18㎏의 사족보행 로봇으로, 최대 토크 90뉴턴미터(Nm)를 구현해 관절의 움직임이 더욱 빠르고 부드럽다. 최고 속도는 초속 5m에 달해 기동성이 크게 향상됐다.

중국 유니트리가 고성능 로봇 개 'As2'를 공개했다. (사진=유니트리)

한 번 충전으로 4시간 이상, 20㎞ 넘게 주행할 수 있다. 약 15㎏의 짐을 싣고도 2시간 30분 이상 작동하면서 13㎞ 이상 이동이 가능하다. 주행 중에는 최대 15㎏을 적재할 수 있고, 정지 상태에서는 최대 65㎏ 하중을 견딜 수 있다.

IP54 등급의 방수·방진 성능을 갖춰 먼지와 비에 강하며, 영하 20도에서 영상 50도까지 폭넓은 온도 환경에서 작동한다. 회사 측은 열악한 산업 현장과 야외 환경에서도 안정적으로 활용할 수 있다고 설명했다.

영상=유니트리 로보틱스 유튜브

공개된 영상에서는 As2가 경사진 언덕을 빠르게 내려오고, 사람과 함께 등산하거나 하천을 건너는 모습을 확인할 수 있다.

빠른 속도·이동 능력 주목

As2는 25㎝ 높이 계단은 물론 최대 40도 경사면을 오를 수 있으며, 50㎝ 높이 수직 플랫폼에도 올라설 수 있는 등 뛰어난 이동 능력을 갖췄다. 속도는 모델에 따라 다르다. As2 에어 모델은 초속 3.0m, 프로 및 에듀 모델은 최대 초속 3.7m까지 달릴 수 있으며, 짐을 싣지 않은 상태에서는 최고 초속 5m에 달한다.

배터리 구성 역시 모델별로 차이가 있다. 에어 버전에는 8000mAh 배터리, 프로 및 에듀 모델에는 1만5000mAh 대용량 배터리와 고속 충전 기능이 탑재됐다.

유니트리는 또 동적 균형 제어 기술을 적용해 외부 충격이나 불규칙한 지면에서도 자세를 빠르게 회복할 수 있도록 설계했다고 밝혔다.

회사 측은 “산을 오르고 물을 건너는 등 복잡한 환경에서도 안정적으로 작동한다”며 “사람의 일상과 산업 현장을 보조하는 동반자가 될 것”이라고 강조했다.

최근 유니트리는 G1, H1 등 휴머노이드 로봇의 집단 군무 영상을 잇달아 공개하며 로봇 군집 협력 기술을 선보이고 있다. 고성능 사족보행 로봇까지 라인업을 확장하면서 향후 행보에 대한 관심이 더욱 높아지고 있다고 외신들은 평했다.