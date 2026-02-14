[영상] "복 많이 받으세요"…서예가로 변신한 中 휴머노이드 로봇

중국에서는 춘절 기간 새해의 복을 기원하며 붉은 종이에 붓으로 ‘복(福)’자를 써 대문에 붙이는 전통이 오랜 세월 이어져 왔다.

이 같은 풍습이 이어지는 가운데, 올해는 휴머노이드 로봇이 공공장소에서 붓을 들고 서예로 ‘복’자를 써 내려가며 새해 인사를 전하는 모습이 포착돼 눈길을 끌고 있다고 중국 관영 영문매체 글로벌타임스가 최근 보도했다.

중국 도심에서 시민들에게 ‘복’자를 써 주며 운을 빌어주는 휴머노이드 로봇 (영상=유튜브 CGTN documentary)

지난 11일 중국 관영 중국중앙TV(CCTV) 보도에 따르면, 전통 중국 의상을 입은 휴머노이드 로봇이 거리에서 ‘복’자를 쓰는 장면이 공개돼 시민들의 이목을 집중시켰다.

후난성 창사시의 한 지하철역에서는 인간 서예가와 로봇이 나란히 글씨를 쓰며 실력을 겨루는 모습도 연출됐다.

중국 춘절 기간 동안 열차에 탑승해 승객을 도와주는 유니트리 G1 로봇 (사진=페이스북 @ ShanghaiEye)

또, 중국 로봇 개발사 유니트리가 개발한 G1 휴머노이드 로봇은 올해 춘절 연휴 기간 중국 동부 저장성 항저우를 오가는 열차에 투입돼 승무원 업무를 수행하고 있다. 이 로봇은 열차에 함께 탑승해 철도 이용 규정, 도착지 날씨, 관광 명소에 대한 질문에 답변할 뿐 아니라 새해 복을 빌어주는 '복' 글자를 건네며 색다른 경험을 제공하고 있다.

관련기사

춘절을 앞두고 서예 로봇을 비롯한 다양한 로봇들이 중국 전역에서 존재감을 드러내고 있다. 주요 교통 허브에는 정보 안내 로봇이 배치됐고, 공항에는 인공지능(AI) 기반 보안 로봇이 운영 중이다. 식당과 지역사회에서는 배달•청소 로봇이 24시간 가동되며 연휴 기간 급증하는 서비스 수요를 완화하는 데 기여하고 있다.

글로벌타임스는 이러한 사례가 중국 소비자 로봇 시장의 초기 단면을 보여주는 상징적 장면이라고 평가했다.