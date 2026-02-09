[영상] 고난도 체조 동작 선보인 아틀라스 로봇

체조 선수처럼 고난도 동작을 안정적으로 수행하는 휴머노이드 로봇의 모습이 공개돼 주목받고 있다고 IT매체 디지털트렌드가 9일(현지시간) 보도했다.

보스턴다이내믹스가 최근 공개한 영상에서 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’는 물구나무서기에 이어 백플립 등 고난도 동작을 놀라운 정확도로 수행했다. 

보스턴다이내믹스가 아틀라스 로봇이 고난도 동작을 수행하는 모습을 공개했다. (영상=보스턴다이내믹스 유튜브)

특히 로봇이 옆으로 구른 뒤 즉시 백플립 자세를 잡고 공중회전을 성공시키는 장면이 가장 인상적이라는 평가다. 착지 순간에는 자세가 다소 흔들리지만, 곧바로 균형을 회복하는 모습도 확인할 수 있다.

영상 후반에는 이런 동작을 완성하기까지 반복된 훈련 과정도 담겼다. 착지 과정에서 넘어지거나 달리다 발을 헛디뎌 쓰러지는 등 수 차례 실패를 거듭하는 장면이 등장한다.

보스턴다이내믹스의 로봇공학자들은 로봇·인공지능 연구소 전문가들과 협력해 아틀라스의 전신 제어 능력과 이동성을 지속적으로 개선해왔다. 회사의 장기 목표는 아틀라스를 공장이나 창고 등 실제 작업 현장에 투입하는 것이다.

물론 공장이나 물류 현장에서 체조 능력이 필수 요건은 아니지만, 해당 매체는 아틀라스가 보여준 뛰어난 균형 감각과 협응력, 반응성이 복잡하고 변화하는 환경에 적응하는 데 유용할 수 있음을 시사한다고 평했다.

한편 보스턴다이내믹스는 최근 향후 몇 년 안에 아틀라스가 현대자동차가 운영하는 미국 공장에서 차량 조립 작업을 지원할 것이라고 밝혔다.

