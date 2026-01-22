현대차 노조 "아틀라스 공장 투입? 합의 없인 1대도 안돼"

현대자동차그룹 로봇 계열사인 보스턴다이나믹스가 휴머노이드 ‘아틀라스’ 생산 현장 투입을 예고한 가운데, 현대자동차 노조가 노사 합의 없이 아틀라스 투입을 전면 반대한다는 입장을 밝혔다.

22일 자동차 업계에 따르면 전국금속노동조합 현대자동차지부는 소식지를 통해 이같은 취지의 입장을 냈다.

보스턴다이나믹스는 지난 5일 세계 최대 가전 전시회 ‘CES 2026’에서 아틀라스를 오는 2028년까지 연간 3만대를 양산할 수 있는 체계를 구축하겠다고 발표했다. 이에 앞서 현대차그룹은 올해 생산되는 아틀라스 전량을 그룹 내에 배치하겠다는 계획이다. 아틀라스가 생산현장에 필요한 작업을 안정적으로 수행할 수 있다는 판단 하에 상용화 계획을 수립했다.

보스턴다이나믹스 휴머노이드 '아틀라스' 양산형 모델 (사진=보스턴다이나믹스)

현장 업무 일부를 로봇이 대체할 것으로 예상되는 만큼, 노조 입장에선 인력 감축 우려를 제기했다. 금속노조 현대차지부는 “로봇이 생산 현장에 투입되면 고용 충격이 예상된다”며 “노사 합의 없이 단 한 대의 로봇도 현장에 들어올 수 없다”고 강조했다.

현대차지부는 “평균 연봉 1억을 기준으로 24시간 가동 시 3명(3억)의 인건비가 들지만, 로봇은 초기 구입비 이후 유지비만 발생한다”며 “인건비 절감을 위해 인공지능 로봇 투입이 가시화되고 있다”고 첨언했다.

전국금속노동조합 현대자동차지부 소식지

노조는 미국 조지아 공장 ‘HMGMA’가 본격 가동되면서 국내 공장 생산량이 줄어 고용 안정이 위협받고 있는 상황인 점도 지적했다. 회사는 현재 HMGMA가 연간 자동차 10만대를 생산하는 데 그치고 있지만, 향후 2028년까지 생산 규모를 연간 50만대 수준으로 증설할 계획이다. HMGMA 생산 비중을 늘릴수록 대미 관세 리스크를 줄일 수 있어 궁극적으로는 영업이익 증가도 기대할 수 있다는 게 업계 관측이다.

노조는 “일방적인 해외 물량 이관과 노동조합을 노골적으로 무시하고 있다”고 했다.