딜라이브, 여주쌀 판로지원 사업 업무협약

딜라이브는 여주시 농산업 공동브랜드 활성화센터와 업무협약을 맺고 대왕님표 여주쌀의 판로지원 사업을 위한 협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

지난 25일 열린 협약식엔 김덕일 딜라이브 대표와 이상휘 여주시 농산업 공동브랜드 활성화센터 센터장을 비롯한 양사 관계자들이 참석했다.

양사 협약에 따라 대왕님표 여주쌀이 딜라이브 지역채널 커머스방송 ‘착한소비 상생마켓’과 자사 온라인 몰을 통해 판매된다. 여주대왕님표 공동브랜드를 활용한 기획전, 공동 마케팅을 추진한다.

관련기사

딜라이브는 여주시 농산업 공동브랜드 활성화센터와 업무협약을 맺고 대왕님표 여주쌀의 판로지원 사업을 위한 협약을 체결했다. 협약식에 참석한 김덕일 딜라이브 대표(왼쪽)와 이상휘 여주시 농산업 공동브랜드 활성화센터 센터장. (사진=딜라이브)

딜라이브 지역채널 커머스방송 ‘착한소비 상생마켓’은 딜라이브 채널999번에서 오전 7시, 9시25분, 오후 3시30분 방송되고 있다.

딜라이브 관계자는 “앞으로도 더 많은 지역의 대표 농산물들이 ‘착한소비 상생마켓’ 커머스방송을 통해 안정적인 유통망을 확보하고, 나아가 지역경제 활성화로 연결되기를 기대한다”고 밝혔다.