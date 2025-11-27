딜라이브TV, 한일 공동 예능·생성AI 다큐 공개

딜라이브TV가 오는 29일 한일 공동제작 여행 예능프로그램과 생성형 AI 기반 다큐멘터리를 동시에 선보인다.

먼저 딜라이브TV는 12년째 업무 교류를 이어오고 있는 일본 돗토리현의 지역케이블방송사 주카이TV와 함께 일본 돗토리현을 배경으로 한 신규 예능프로그램 ‘돗토리 랜덤플레이’를 선보일 예정이다.

이 프로그램은 딜라이브TV와 주카이TV가 한일문화교류 공동프로젝트 일환으로 제작한 프로그램으로 구독자 50만 명을 보유한 남매 유튜브 크리에이터 ‘땡절스(DanJerous)’가 출연한다.

특히 ‘돗토리 랜덤플레이’에서는 예측할 수 없는 미션, 현지체험, 행운 요소가 결합돼 기존 여행 예능과 차별화 되는 재미를 제공하고, 모든 순간이 ‘랜덤’으로 결정되기 때문에 새로운 불확실한 상황을 땡절스가 극복해 가는 과정을 유쾌하게 담아냈다.

‘돗토리 랜덤플레이’는 돗토리현의 대표 자연 관광지, 문화·전통, 지역 먹거리 등을 주제로 총 3부작으로 제작됐으며, 11월29일 오후 1시 20분 방송되는 첫 회에는 돗토리현의 대표 명소인 돗토리사구를 배경으로 풍성한 볼거리와 에피소드를 담았다.

한편 딜라이브TV는 같은 날 오후 12시 20분에는 특별기획 다큐멘터리 ‘도시의 선물, 공개공지’도 공개한다. 이 다큐멘터리는 AI 기반 데이터 분석과 시각화를 통해 공개공지 분포와 현황, 시민 인지도, 문제점 등을 전달하고, 아울러 도쿄, 뉴욕, 서울 등 메가시티의 공개공지 정책 및 사례 비교를 통해 도시 공간이 어떻게 진화하고 있는지 보여준다.

‘도시의 선물, 공개공지’는 방송미디어통신위원회와 한국방송통신전파진흥원(KCA)에서 선정한 제작지원 프로그램으로, 생성형 AI 기술을 활용해 제작한 미래형 도시공간을 제시하며 기존 다큐멘터리와는 차별화된 시청경험을 선사할 예정이다.

김현태 딜라이브TV 대표는 “한일문화교류 프로젝트 예능프로그램과 AI기반 다큐멘터리 등 딜라이브TV에서만 시청 할 수 있는 특화된 콘텐츠를 론칭할 수 있게 되어 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 재미와 정보 등 다양한 시청 니즈를 충족시킬 수 있는 프로그램을 기획해 지역채널 콘텐츠 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.