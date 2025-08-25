딜라이브, 제22회 초등학교 야구대회 개최

딜라이브가 제22회 ‘딜라이브기 초등학교 야구대회’를 개최했다고 25일 밝혔다.

‘딜라이브기 초등학교 야구대회’는 2011년 프로야구 신인 드래프트에서 1회 대회 출신의 임찬규 선수가 LG트윈스에 지명된 이래로 총 212명의 프로 선수를 배출하면서, 서울 유소년 야구의 등용문으로 자리매김했다.

서울시 21개 학교, 500여 명의 선수가 참가하는 이번 제22회 딜라이브기 초등학교 야구대회는 광진구에 위치한 구의야구공원에서 8월 25일 개막전부터 9월 8일 결승전까지 14일간 총 56게임이 열린다.

특히 이번 대회부터 기존에 수여하던 ‘홈런상’ 외에 최우수투수상 및 최우수타자상을 신설해 참가 선수들의 동기부여를 높였고, 아울러 8월 25일 개막식 식전행사로 열리는 ‘홈런레이스’에서는 예선을 뚫고 올라온 9명의 선수들의 거포 타이틀을 위한 치열한 승부가 펼쳐질 예정이다.

대회의 주요 경기는 매일 오후 12시부터 3시까지 딜라이브TV와 공식 유튜브 채널 ‘딜티’를 통해 생중계되며, 특히 이번 대회에는 리플레이 시스템이 개막전과 결승전뿐 아니라 전 중계로 확대되면서 더욱 몰입감 있는 경기 시청이 가능해졌다.

그뿐만 아니라 유튜브 채널 ‘딜티’에서는 중계방송 외에도 참가 학교 소개, 선수 인터뷰 등 다양한 2차 콘텐츠를 숏폼으로 만나볼 수 있다.

8월 25일 열리는 개막전과 9월 8일(월) 예정인 결승전은 딜라이브TV와 MBC SPORTS+ 채널을 통해서도 생중계된다.

딜라이브는 “'꿈을 위한 도전'이라는 이번 대회의 슬로건처럼 야구 꿈나무들이 꿈을 향해 마음껏 도전할 수 있는 대회를 딜라이브가 매해 개최해 오고 있다는 것은 큰 행운으로 생각한다”며 “올해도 사명감을 갖고 선수들에게 최고 수준의 대회 경험을 선사할 수 있도록 많은 노력을 기울였다”고 말했다.

이어 “특히, 연일 이어지는 폭염에도 선수들이 최고의 컨디션을 유지할 수 있도록 냉풍기, 식염포도당과 같은 온열질환 대비 물품을 비치하는 등 폭염 대책에도 만전을 기했다”고 덧붙였다.