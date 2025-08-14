딜라이브TV, 광복 80주년 특집 편성…‘나석주·윤동주’ 독립운동가 조명

딜라이브TV가 광복 80주년을 맞아 특집 프로그램을 통해 독립운동사 속 ‘인물’을 조명한다고 14일 밝혔다.

먼저 딜라이브TV의 대표 역사 예능 프로그램인 ‘히스토리야’에서는 의열단과 한인 애국단의 독립 투쟁을 다룬다.

이번 광복 80주년 특집 ‘히스토리야’는 한국사 강사로 변신한 개그맨 서경석이 서울 을지로에 위치한 나석주 의사 동상에 얽힌 이야기로 시작한다. 이어서 일제 수탈의 심장부인 동양척식주식회사와 조선식산은행에 폭탄 투척 의거를 거행한 나석주 의사의 활약을 생생하게 전달한다.

이번 특집편에서는 일제의 기만적인 ‘문화통치’에 맞서 조선총독부에 폭탄을 던졌던 의열단 소속 김익상 의사를 비롯해, 김구 선생의 주도로 조직된 한인 애국단 소속의 유진만, 이덕주, 최흥식, 유상근 의사 등 비교적 잘 알려지지 않은 독립운동가들의 처절한 투쟁과 희생도 되짚는다.

특집 ‘히스토리야’는 딜라이브TV 채널1에서 8월 2일 본방 후, 광복절인 8월 15일 낮 12시에 재방송된다.

배우 김승현, 김규리가 진행하는 낭독 프로그램 ‘낭만 아지트’ 5회에서는 광복 80주년이자 윤동주 시인 서거 80주기를 맞아 그가 남긴 작품 속 순수한 저항 정신을 돌아보는 시간을 마련했다.

이번 특집편은 ‘조용한 저항 : 나다움을 지키는 삶’을 주제로 문화기획자 김아름, 시니어 방송인으로 활동하고 있는 김숙자 씨가 일반인 게스트로 출연해 각자의 삶에 대한 이야기를 나누며, 일제의 압제 속에서도 있는 그대로의 자신을 지켜간 윤동주 시인의 일생을 되돌아본다.

관련기사

광복특집 ‘낭만아지트’ 5회는 오는 8월 21일 오후 7시 딜라이브TV 채널1을 통해 방영될 예정이다.

김현태 딜라이브TV 대표는 “광복 80주년을 맞아 시청자들에게 ‘우리동네’의 독립운동 이야기와 의미를 전하기 위해 두 편의 특집 프로그램을 준비했다”며 “앞으로도 더욱 깊이 있고 풍부한 인문학 콘텐츠로 지역 채널의 가치를 높여가겠다.”고 말했다.