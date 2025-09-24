딜라이브, 중견 TV제조사에 FAST 서비스 ‘DIVA’ 탑재

딜라이브가 자사 FAST 서비스 ‘DIVA’의 본격적인 외연 확장에 나섰다.

딜라이브는 이달부터 국내 중견 TV제조사 프리즘코리아 제품에 자사 FAST 서비스 ‘DIVA’를 탑재한다고 24일 밝혔다. 이를 통해 DIVA의 외연 확장을 본격화할 방침이다.

프리즘코리아는 다양한 크기의 자사 스마트TV에 딜라이브가 제공하는 DIVA를 FAST앱 형태로 탑재한다. 프리즘코리아 TV를 구매한 소비자는 딜라이브 DIVA를 통해 별도의 구독 요금이나 시청료 없이 무료로 미디어 콘텐츠를 즐길 수 있다.

딜라이브는 “이번 협업을 시작으로 다양한 국내 사업자들과 FAST앱 제휴를 통해 ‘DIVA’ 볼륨화에 박차를 가할 계획”이라고 밝혔다.

아울러 딜라이브는 K-콘텐츠 전문 FAST채널 사업자인 케이투엔티(K20)와 손잡고 딜라이브 오리지널 콘텐츠의 해외 송출을 활성화할 계획이다. 올해 연말부터 K20의 ‘TravelON’채널을 통해 해외로 송출할 예정이다. 이와 함께 콘텐츠 해외 현지화 작업도 강화한다.

케이투엔티는 현재 LG전자, 샤오미TV+ 등 다양한 글로벌 FAST플랫폼을 통해 전 세계 시청자들에게 K-콘텐츠를 제공하고 있으며 싱가폴에 본사를 둔 WhaleTV+ 등 여러 플랫폼으로 글로벌 확장을 준비하고 있다.

딜라이브는 “2023년 4월에 첫 선을 보인 ‘DIVA’는 현재 영화, 웹드라마, 지역 콘텐츠, 애니메이션, 문화예술, 다큐멘터리 등 20개 채널을 제공하고 있으며 향후 50개 채널로 확대할 계획”이라고 말했다.