딜라이브TV, ‘하이킥’·‘더 도슨트’ 시즌2로 돌아온다

딜라이브TV가 대표 인기 프로그램인 ‘하이킥’과 ‘더 도슨트'의 시즌2를 방송한다고 26일 밝혔다.

먼저 작년 7월 첫 선을 보였던 리얼도전스토리 ‘하이킥’이 시즌2로 돌아왔다. 이 프로그램은 ‘아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다’는 콘셉트에 맞춰 실패를 두려워하기보다 작은 일이라도 먼저 실천하는 사람, 그리고 역경을 극복하고 희망과 용기를 주는 사람들의 이야기를 소개하는 휴먼 다큐멘터리 프로그램이다.

‘하이킥’ 시즌2는 국내 최대 파충류 농장을 운영하는 변종식 대표의 이야기로 시작한다. 또한 좋아하는 일에 도전해서 행복하다는 35세 청년 사장의 진솔한 삶의 이야기를 들어보는 시간을 마련했다.

변종식 대표

변종식 대표를 시작으로 총 5명의 도전자들의 이야기를 준비했으며, 지난 22일부터 평일 오후 7시 딜라이브TV 채널 1번에서 방송 중이다.

지난해 12월 온에어했던 신개념 미술 도슨트 프로그램 ‘더 도슨트’는 오는 27일부터 시즌2를 시작한다. 이번 시즌에서는 배우 황승언이 새로 합류해 기존 도슨트 정우철, 가수 딘딘과 함께 시청자들에게 다양한 예술 작품을 큐레이팅할 예정이다.

‘더 도슨트 시즌2’가 다룰 첫 주제는 ‘프란시스코 고야 展’으로, 오는 27일부터 격주 토요일 오후 3시 딜라이브TV 채널 1번을 통해 방영된다.

관련기사

이 밖에도 우리 동네의 이웃을 조명하며 많은 공감을 받아온 ‘로드다큐 동네방네엔’이 100회를 맞았다. 지난 6년간 프로그램의 내레이션을 맡아온 배우 이계인이 특별 출연한 ‘100회 특집 동네방네엔’은 오는 28일 딜라이브TV 채널 1번에서 오후 6시 25분에 방송된다.

김현태 딜라이브TV 대표는 “‘하이킥’, ‘더 도슨트’의 시즌2 제작을 통해 오리지널 콘텐츠 IP의 지속가능성을 강화했다”며 “‘동네방네엔’이 100회를 맞으며 지역 채널 콘텐츠의 저력을 보여준 만큼, 오랜 기간 사랑 받을 수 있는 IP를 다양하게 발굴해 시청자들에게 선보이겠다.”고 말했다.