딜라이브, K-FAST 채널에 지역채널 콘텐츠 공급 확대

딜라이브가 K-FAST 채널에 지역채널 콘텐츠 공급을 대폭 확대한다고 밝혔다.

‘AI 더빙 특화 K-FAST 확산 지원 사업’ 컨소시엄에 참여한 K-콘텐츠 전문 FAST채널 사업자 케이투엔티와 지역채널 콘텐츠를 송출키로 한 가운데 추가 콘텐츠를 공급키로 한 것이다.

이에 따라 케이투엔티가 운영하는 ‘TravelON’ 채널에 기존 ‘아트 앤 더 시티’, ‘休[쉴;휴]’ 외에 슬로우 감성콘텐츠 ‘오매불멍’이 추가되고, 지난 9월 100회를 맞이한 ‘로드다큐 동네방네엔’은 ‘FoodON’ 채널에 신규로 편성된다.

관련기사

확대 편성되는 딜라이브TV 오리지널 콘텐츠는 오는 11월 말부터 LG 스마트TV를 통해 영국, 싱가포르, 뉴질랜드, 호주 등 주요 해외 시장에 순차적으로 송출된다.

회사 관계자는 “딜라이브TV의 콘텐츠가 K-FAST를 통해 글로벌 시청자들과 만날 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 지역성과 창의성을 겸비한 우수한 콘텐츠를 지속적으로 선보여 국내외 시청자들에게 새로운 시청 경험을 제공하겠다”고 말했다.