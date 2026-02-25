하이엠솔루텍, LG 흡수식 칠러 '유지보수 패키지' 출시

LG전자 냉난방공조(HVAC) 유지보수 전문 자회사 하이엠솔루텍은 LG 흡수식 칠러를 대상으로 한 '흡수식 칠러 유지보수 패키지' 신상품을 출시했다고 25일 밝혔다.

흡수식 칠러는 물을 냉매로 사용해 액체가 기체로 변할 때 열을 흡수하는 원리로 작동하는 대형 냉방 설비다. 가열 방식에 따라 온수식, 직화식, 증기식 등으로 나뉜다.

하이엠솔루텍은 대형 현장에서 주로 사용되는 흡수식 칠러의 성능 유지와 운영 안정성을 높일 수 있는 연간 정기점검을 포함한 '세관 관리 플랜'과 '진공부 필수 부품 교체 패키지'를 선보였다.

하이엠솔루텍, LG 흡수식 칠러 '연간 유지보수 패키지' 출시 (사진=하이엠솔루텍)

연간 세관 관리 플랜은 흡수식 칠러 관리의 핵심 공정인 세관을 중심으로 기존의 일회성 세관이나 사후 대응 방식에서 한단계 고도화된 서비스다. 가동 전 사전 점검부터 실제 운영 중 정밀 점검과 긴급 출동을 포함한 예방 중심의 관리 체계를 제공한다.

상품은 오피스 빌딩, 대학 캠퍼스 등과 같이 주간·평일 가동 현장에 적합한 '베이직'과 주말을 포함해 설비의 상시 가동과 24시간 이내 긴급 대응 체계가 필요한 병원 및 대형 쇼핑시설 등을 위한 '플러스'로 구성됐다.

함께 출시한 '진공부 필수 부품 교체 패키지'는 흡수식 칠러의 안정적인 운전에 필수적인 진공부 소모품을 한 번에 교체하는 유지보수 상품이다. 부품 개별 교체 방식 대비 작업 시간을 단축하고, 1년 무상 대응 서비스로 유지보수 효율성을 높였다.

패키지는 하이엠솔루텍이 보유한 전국 단위 칠러 서비스 인프라를 기반으로 하며, 전문 엔지니어를 통해 지역에 관계없이 동일한 수준의 서비스를 제공한다.

LG전자 온라인 종합관리서비스(TMS) 시스템을 활용해 실시간 데이터 분석 및 원격 모니터링으로 고장을 사전에 예방하고 긴급 상황에 신속히 대응하는 등 보다 체계적인 유지보수를 지원한다. 유지보수에 사용되는 자재는 LG전자 순정 부품만을 적용했다.

유광열 하이엠솔루텍 대표는 "제조사 기술력과 데이터 기반 점검을 결합한 이번 패키지를 통해 성능의 안정성과 에너지 효율을 동시에 높이고, 고객의 운영 리스크를 최소화하는 통합 유지보수 체계를 강화하겠다"고 말했다.