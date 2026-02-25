코레일, 상반기 1830명 신규 채용…공공기관 최대

신입사원 1800명, 전문·경력직 30명…3월 6일~11일 온라인 접수

디지털경제입력 :2026/02/25 18:03

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국철도공사(코레일)는 올해 상반기 공공기관 중 최대 규모인 1830명을 신규 채용한다고 25일 밝혔다.

코레일은 다음 달 6일부터 상반기 신입사원 1800명, 전문·경력직 30명 등 총 1830명의 선발 절차를 순차적으로 진행한다.

신입사원은 공개경쟁채용 1286명, 제한경쟁채용 514명(자격증 제한 333명, 장애인 90명, 보훈 70명, 거주지 제한 21명)을 선발한다. 지역 우수인재 채용을 위해 전국을 수도권·강원권·충청권·호남권·대구경북권·부산경남권 등 6개 권역으로 나눠 모집한다.

서울역에 정차해 있는 KTX 열차.

모집 분야는 ▲사무영업(300명) ▲열차승무(244명) ▲운전(245명) ▲차량(450명) ▲토목(192명) ▲건축(88명) ▲전기통신(281명) 등 7개 직렬이다.

채용 절차는 서류전형과 필기시험·실기시험·면접 순으로 진행, 최종합격 후 임용된다. 사무영업(무선제어)·운전(전동차) 등 일부 분야는 채용형인턴으로 근무 후 별도 평가를 통해 최종 임용된다.

전문·경력직은 인공지능(AI)·디지털 기반 철도 서비스와 역세권 개발사업 등 관련 전문지식과 경력을 두루 갖춘 인력을 선발한다.

관련기사

지원서 접수는 3월 6일 14시부터 11일 14시까지(전문·경력직은 13일 14시부터 18일 14시까지) 코레일 홈페이지에서 온라인으로만 가능하다. 분야별 세부 일정과 지원 자격 등 자세한 내용은 홈페이지 채용공고문에서 확인할 수 있다.

홍승표 코레일 사장직무대행은 “공공기관 중 최대 규모 인력 채용으로 청년들에게 안정적인 일자리를 제공할 예정”이라며 “철도의 미래를 함께할 역량 있는 인재들의 많은 지원을 바란다”고 밝혔다.

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
코레일 한국철도공사 신입사원 채용 경력직 운전 사무영업 전문경력직 인력채용 인공지능 AI 디지털기반 철도서비스

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

코스피, 사상 첫 6000선 마감…시총 5000조원 돌파

최진일 이마트24, ‘체류형 점포’ 승부수...만년 4위 꼬리표 뗄까

민희진 "나와 뉴진스 있어야할 곳은 무대...모든 분쟁 끝내자"

'새로운 10년' 출발점에 다시 선 갤럭시S26, AI 혁신 베일 벗는다

ZDNet Power Center