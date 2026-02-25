[인사] 머니투데이방송(MTN)

인사입력 :2026/02/25 16:48

박수형 기자

◇ 전보

▲ 서정근 보도본부 정보과학부장/부장

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
MTN

