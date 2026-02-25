치과의사협회, 구강보건의 날 확대 개최

올해부터 확대 운영되는 ‘구강보건의 날’의 성공적인 개최를 위해 대한치과의사협회(이하 치협)는 준비위원회를 구성해 운영키로 했다.

치협은 지난 24일 2025회계연도 제10회 정기이사회를 열고 ‘2026년 구강보건의 날 확대 관련 준비위원회 구성의 건’ 등 모두 11개 의결안건을 논의했다.

이날 이사회에서는 오는 6월6일(토) 코엑스 마곡에서 개최되는 ‘2026년 구강보건의 날’ 행사의 규모 운영방식이 확대·변경됨에 따라 기념식과 부대 행사의 원활한 운영을 위해 준비위원회를 구성키로 의결했다. 준비위원회는 송종운 치무이사를 위원장으로 하고 총무·학술·자재표준·대외협력위원회 임원을 중심으로 참여하게 된다.

올해 구강보건의 날 행사는 국가 기념일로서의 위상을 제고하고 전 치과계가 함께 참여할 수 있는 행사로 기획되는데, ‘통합돌봄시대의 구강돌봄 체계 구축’을 부제로 ▲구강보건의날기념 정책 포럼 ▲치과 기자재 전시·체험존 운영 ▲보수교육 학술 강연 ▲방문 구강관리 실습·체험 교육 프로그램 등으로 구성될 예정이다.

(제공=대한치과의사협회)

이를 위해 보건복지부, 대한치과병원협회, 대한치과위생사협회, 대한치과기공사협회, 대한구강보건협회, 스마일재단, 한국치과의료기기산업협회 등 치과계 주요 단체가 함께 운영에 참여해 추진 한다는 계획이다.

송종운 치협 치무이사는 “준비위원장을 맡게 되어 부담스럽지만 성공적인 개최를 위해 최선을 다하겠다”며 “개최시기가 6월인 만큼 차기 집행부에 인수인계하기 전까지 행사 기틀을 잘 마련하겠다”고 밝혔다.

한편 이날 이사회에서는 ▲직원표창 수여 대상자 선정의 건 ▲직원인사 및 보수규정 개정의 건 ▲협회장 표창 수상자 선정의 건 ▲비대면진료 표준지침 제정 소위원회 구성의 건 ▲치과의사국가시험연구소 운영규정 개정의 건 ▲대한치주과학회 회칙 개정안 인준의 건 ▲윤광열치과의료봉사상 심사위원 변경의 건 ▲보건복지부장관 표창 추천 대상자 선정의 건을 각각 의결했다.

또 지난 제9회 이사회에서 추후 논의하기로 의결한 인수위원회 규정 제정의 건은 충분한 추가 논의는 거쳤으나 시기상 차기 집행부에서 제정하는 것이 타당하다는 의견이 있어 보류됐으며, 지부장협의회 운영 규정 제정의 건은 치협 회장단선거 이후 차기 이사회에서 다루기로 했다.

이외에도 ▲2025회계연도 하반기 감사 일정 보고(3월 27일~28일) ▲건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 일부개정 보고 ▲수련치과병원 지정 및 치과의사전공의의 정원책정을 위한 자료조사업무의 위탁 고시 개정의 건 ▲의료광고심의위원회 위원 변경 보고의 건 ▲치협 정관 개정안 승인 요청 결과, 복지부의 조건부 허가 보고 ▲국가구강검진 의무화 및 구강검진 강화를 위한 파노라마 촬영 도입 국회 토론회 개최 계획 ▲‘2026 성공개원 방정식-치과경영의 네비게이션’ 개최 결과 보고 등 최근 치협이 추진 중인 치과계 주요 현안과 관련한 업무가 보고됐다.

마경화 치협 회장 직무대행은 “이번 제34대 회장단 선거의 원활한 진행과 선거 후 법적 문제가 발생하지 않도록 하기 위해 임시총회 개최를 비롯해 여러 가지 경우의 수를 고려하고 있다”며 “임·직원 분들도 남은 회계기간 동안 최선을 다해서 회무에 전념해 주시기를 당부드린다”고 강조했다.