21셰어스 발행 수이 현물 ETF, 나스닥 상장

수이(SUI) 현물 상장지수펀드(ETF) ‘TSUI’가 나스닥에 상장되며 거래가 시작됐다.

글로벌 암호화폐 상장지수상품(ETP) 운용사인 21셰어스(21Shares)가 출시한 이 상품은 최근 미국 증권거래위원회(SEC) 승인을 거쳐 상장됐다. 이에 따라 미국 투자자들은 기존 증권 계좌를 활용해 수이에 투자할 수 있다.

수이는 메타의 디엠과 리브라 프로젝트를 주도했던 기술진이 설립한 차세대 블록체인으로, 메시지를 주고받듯 자금이 자유롭게 이동하는 금융 환경 구현을 목표로 하고 있다.

수이

에반 챙(Evan Cheng) 미스틴랩스 공동창립자 겸 CEO는 “TSUI는 수이에 대한 접근성을 한층 넓히는 또 하나의 투자 채널로, 글로벌 결제와 금융 서비스를 대규모로 처리할 수 있도록 지원한다”고 설명했다.