스페이스린텍, 고려대 의료원과 우주의학 연구 맞손

우주의약 전문기업 스페이스린텍은 고려대학교 의료원산학협력단과 우주의학 연구 협력 및 공동 연구 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

양 기관은 미세중력 등 우주환경을 활용한 의학 연구를 병원 중심에서 산학협력 기반의 실행 구조로 확장하기 위한 협력 체계를 마련한다. 우주환경 기반 연구 주제를 공동 발굴하고 단계별 공동 연구를 통해 실질적 성과 창출에 나설 계획이다.

김학준 고려대학교 의료원산학협력단장(왼쪽)와 윤학순 스페이스린텍 대표(오른쪽)가 우주의학 공동연구를 위한 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. (사진=스페이스린텍)

고려대학교 의료원산학협력단은 AI·디지털 헬스케어 분야를 중심으로 산업계 협업과 기술사업화를 확대해 온 조직이다. 양 기관은 우주환경이라는 새로운 연구 공간을 의료 연구에 접목하고, 국내 연구자와 산업계가 함께 참여하는 협력 기반을 구축해 우주의학 생태계 확대에 기여한다는 방침이다.

스페이스린텍은 우주환경 실험 플랫폼과 우주 실증 인프라 운영 역량을 바탕으로 실험 수행 및 기술 지원을 담당한다. 고려대 의료원산학협력단은 연구 주제 도출과 추진을 맡고, 공동 연구 성과가 학술적 가치로 이어질 수 있도록 협력한다. 향후 연구 성과 학술·산업 현장 확산을 위한 협력 범위도 단계적으로 확대할 계획이다.

윤학순 스페이스린텍 대표는 "우주의학은 우주환경에서 얻는 데이터와 실증 경험이 핵심 경쟁력"이라며 "이번 협력이 의료 연구역량과 우주 실증 인프라를 결합해 지속 가능한 공동 연구로 이어지는 전환점이 될 것"이라고 말했다.

김학준 고려대학교 의료원산학협력단장은 "우주환경 기반 연구는 미래 의료기술 가능성을 넓히는 중요한 영역"이라며 "오픈이노베이션 경험을 바탕으로 공동 연구를 체계화하고 성과가 실제 혁신으로 이어지도록 협력을 강화하겠다"고 밝혔다.

한편 스페이스린텍은 국제우주정거장(ISS) 기반 우주의약 연구 모듈 실증과 위성 기반 우주바이오 연구 임무를 통해 우주환경 실험 데이터를 축적해 왔다. 회사는 AI 기반 자동화 실험 모니터링 역량을 강화해 의료 연구자의 우주환경 활용을 지원하고, 우주 기반 연구의 지상 의학 혁신 확산 모델을 고도화할 계획이다.