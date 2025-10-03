스페이스린텍, 우주정거장서 단백질 실험…결과는 12월 공개

우주의약 전문기업 스페이스린텍(대표 윤학순)이 우주에서 처음으로 신약 자동화 공정을 성공적으로 시험했다고 2일 밝혔다.

시험은 국제우주정거장(ISS)에서 시행됐다. 스페이스린텍이 개발한 우주의약 연구 모듈 ‘BEE-PC1’를 통해 자동화 단백질 결정화 공정을 실험했다.

윤학순 대표는 "국내 최초로 우주에서 바이오의약 핵심 공정을 실증한 사례"라며 "한국이 우주제조 분야로 본격 진입하는 분기점이 될 것"으로 기대했다.

우주정거장(ISS)에서 NASA 우주비행사 조니 킴이 공중에 뜬 스페이스린텍의 의약연구 모듈(BEE-PC1)을 앞에 두고 기념촬영했다.(사진=NASA)

스페이스린텍은 우주 환경과 드롭타워를 활용해 신약 개발 및 치료제 연구를 수행하는 우주 기반 바이오제약 기업이다. 단백질 결정화와 세포치료 실험을 위한 변화된 중력환경 기반의 연구 플랫폼을 제공한다.

이번 실험에서 스페이스린텍은 미세중력 환경에서 고순도·고균질 단백질 결정을 우주인 개입 없는 자동화 공정으로 안정하게 확보할 수 있음을 입증했다.

윤 대표는 "이는 구조기반 신약 설계에 필요한 고품질 시료의 표준화·재현성을 확보했다는 의미"라며 "향후 우주 CDMO(위탁 개발·생산) 등 상용화 모델로 직결될 수 있는 기술적 기반을 마련한 것"이라고 설명했다.

스페이스린텍은 한달 간 우주인 도움 없이 단백질 결정화 및 모니터링 공정을 국내 기업으로는 처음 진행했다.

실증을 마친 실험 시료는 오는 12월 스페이스X의 드래곤 캡슐로 지상 회수될 예정이다. 스페이스린텍은 회수 즉시 구조분석 과정을 거쳐 실험결과를 공개할 방침이다.

스페이스린텍은 오는 11월 27일 예정된 한국형 발사체 ‘누리호’ 4차 부탑재 위성 미션에 착수해 모듈 스케일업, 결정 성장 파라미터 최적화, 항암·면역질환 등 타깃 포트폴리오 확장도 추진한다.

윤학순 대표는 “내년까지 다섯 차례로 예정된 누리호 후속 임무 등을 통해 우주제약 기술적·산업적 역량을 갖추어 나갈 것"이라고 말했다.