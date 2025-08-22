스페이스린텍, 24일 우주의약 연구모듈 국제우주정거장으로 발사한다

우주의약 전문기업 스페이스린텍(Space LiinTech)이 개발한 국내 첫 우주의약 연구 모듈 ‘BEE-PC1’이 오는 24일 오후 3시 45분(한국시간) 미국 플로리다 케이프커내버럴 우주군기지에서 SpaceX의 팰컨 9 로켓에 실려 국제우주정거장(ISS)으로 발사된다.

이번 발사는 미국 항공우주국(NASA)과 SpaceX가 주관하는 33번째 상업 보급 서비스 임무(CRS-33)다. 우리나라 우주의학 연구 역사상 첫 시도인 만큼 의미가 깊다.

스페이스린텍이 자체 개발한 우주의약 실험 모듈 BEE-PC1. (사진=스페이스린텍)

BEE-PC1 모듈은 우주의 미세중력 환경에서 단백질 결정화 실험을 수행하는 완전 자동화 시스템으로 설계됐다. 기존 우주바이오 실험과 달리 우주비행사의 개입 없이 독립적으로 실험을 진행할 수 있다.

모듈에서는 ISS 도착 후 약 4개월간 실험이 진행된다. 수집된 데이터는 KIST와 하버드 의과대학과의 협력을 통해 분석될 예정이다. 이번 우주의약 연구를 통해 지상에서는 구현하기 어려운 고순도 단백질 결정 생성이 가능해질 전망이다.

스페이스린텍은 난치병 치료제 개발에 새로운 연구 방향을 제시할 것으로 기대하고 있다. 회사는 이번 실험 성과를 바탕으로 오는 2027년부터 우주의약 상업 서비스 제공을 목표로 하고 있다.

윤학순 대표는 “우주항공청의 민간 우주기업 육성 정책 지원으로 이룰 수 있던 여정”이라며 “이번 발사가 대한민국 우주바이오 연구의 출발점이 될 것”이라고 기대했다.