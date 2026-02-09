스페이스린텍, 연세대 의대와 우주환경 기반 우주의학 공동연구 협력

우주의약 전문기업 스페이스린텍은 연세대학교 의과대학과 우주의학 연구 및 우주환경 기반 실험 분야에서의 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 우주환경을 활용한 바이오·의약 연구를 의학연구 역량과 결합해 보다 정교한 연구 체계로 확장될 수 있도록 산학 협력 기반을 마련하는 데 목적이 있다. 양 기관은 우주 실험 플랫폼과 의료 연구 현장의 강점을 접목해 우주환경 기반 공동 연구가 실질적 성과로 이어질 수 있도록 협력할 계획이다.

윤학순 스페이스린텍 대표(좌측)와 최재영 연세대 의과대학장(우측)이 우주의학 공동연구를 위한 업무협약 체결 후 기념사진을 찍고 있다. (사진=스페이스린텍)

스페이스린텍은 우주환경 실험 플랫폼 및 우주 실증 인프라 운영 역량을 기반으로 공동 연구 수행에 필요한 기반을 지원한다. 연세대 의과대학은 의료·임상 연구 역량을 토대로 우주환경 기반 연구가 의학적 가치로 연결될 수 있도록 공동 연구를 추진한다.

윤학순 스페이스린텍 대표는 "이번 협력은 우주환경 기반 연구를 '실험' 수준을 넘어 '재현 가능한 연구 체계'로 확장하는 중요한 계기"라며 "양 기관 전문성을 결합해 의미 있는 연구 성과를 만들어 내고 우주의학 분야에서 국내 연구 역량이 글로벌 수준으로 도약할 수 있도록 협력을 강화하겠다"고 말했다.

최재영 연세대 의과대학장은 "우주환경을 활용한 의학 연구는 새로운 의료기술로 이어질 수 있는 잠재력이 큰 분야"라며 "스페이스린텍과의 협력을 통해 우주의학 연구 주제를 발굴하고 혁신의료기술로도 원활히 확장될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

스페이스린텍은 최근 국제우주정거장(ISS)에서 우주의약 연구 모듈 'BEE-PC1' 실증을 수행하며 우주환경 기반 단백질 결정화 자동 실험 운영 경험을 축적했다. 이어 우주바이오 연구위성 'BEE-1000' 발사를 통해 위성 기반 단백질 의약품 결정화 연구 체계를 마련했다.