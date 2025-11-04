스텝랩‧스페이스린텍, 우주 진동저감기술-우주의약 탑재체 기술협력

"진동저감 기술 적용 우주의약 탑재체 성능 향상 기대”

헬스케어입력 :2025/11/04 16:58

김양균 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

스텝랩과 스페이스린텍이 진동저감 기술의 우주의약 탑재체에 적용하는 기술협력에 나선다.

두 회사는 지난달 20일 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회에서 MOU를 체결했다. 우주의약 분야의 실험 장비는 발사 시 발생하는 충격 및 진동, 궤도 운용 중에 발생하는 미세한 진동에 노출된다. 

이는 실험 장비의 손상, 단백질 결정화나 세포배양 실험에서 물질 분포의 불균일성, 결정 성장 불안정성을 초래할 수 있다. 또 실험 재현성과 품질에도 악영향을 미칠 수 있다.

(왼쪽부터) 윤학순 스페이스린텍 대표, 오현웅 스텝랩 대표

스텝랩은 발사 진동저감과 궤도 미소진동저감 기술을 개발해 왔다. 이 기술은 독일 OHB system에 수출되기도 했다. 군정찰위성 1호, 다목적실용위성 7호 비행모델에 탑재되며 검증된 바 있다. 차세대중형위성 3호에 탑재되어 발사 예정인 바이오 탑재체에도 적용됐다.

두 회사는 향후 ▲진동저감형 우주의약 실험 모듈 개발 ▲지상 검증 및 궤도 환경 실증 ▲데이터 기반 신뢰성 모델 구축 등을 추진할 예정이다. 국제우주정거장과 저궤도 검증 위성 등 여러 궤도 환경에서 서비스도 수행한다는 계획이다.

오현웅 스텝랩 대표는 “우주 진동저감기술은 바이오 분야뿐만 아니라 고정밀 센서, 초고해상도, 초정밀 지향 성능이 요구되는 임무에도 활용될 수 있다”라며 “탑재체 보호를 넘어 탑재체 성능 향상의 영역으로 확장될 수 있는 기술”이라고 밝혔다.

윤학순 스페이스린텍 대표도 “발사 충격과 궤도 미소진동을 정밀하게 제어해 우주의약 실험의 안정성과 정밀도를 산업 수준으로 끌어올릴 수 있게 됐다”라며 “스텝랩의 진동저감 기술을 당사 우주의약 탑재체의 표준 사양으로 통합해 상용 공정으로의 확장을 가속할 수 있을 것”이라고 기대했다.

김양균 기자angel@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
스텝랩 스페이스린텍

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

李 대통령 "AI시대 준비 투자확대, 성장 토대 다지겠다"

AI 팩토리가 미래 산업의 전력망...엔비디아 'NVL72'가 여는 지능 생산 시대

백종원 대표, 반년만에 방송 복귀…가맹점 정책 재정비도

트럼프, '엔비디아 첨단칩 봉쇄' 선언...韓 블랙웰 공급 어쩌나

ZDNet Power Center