스텝랩‧스페이스린텍, 우주 진동저감기술-우주의약 탑재체 기술협력

스텝랩과 스페이스린텍이 진동저감 기술의 우주의약 탑재체에 적용하는 기술협력에 나선다.

두 회사는 지난달 20일 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회에서 MOU를 체결했다. 우주의약 분야의 실험 장비는 발사 시 발생하는 충격 및 진동, 궤도 운용 중에 발생하는 미세한 진동에 노출된다.

이는 실험 장비의 손상, 단백질 결정화나 세포배양 실험에서 물질 분포의 불균일성, 결정 성장 불안정성을 초래할 수 있다. 또 실험 재현성과 품질에도 악영향을 미칠 수 있다.

(왼쪽부터) 윤학순 스페이스린텍 대표, 오현웅 스텝랩 대표

스텝랩은 발사 진동저감과 궤도 미소진동저감 기술을 개발해 왔다. 이 기술은 독일 OHB system에 수출되기도 했다. 군정찰위성 1호, 다목적실용위성 7호 비행모델에 탑재되며 검증된 바 있다. 차세대중형위성 3호에 탑재되어 발사 예정인 바이오 탑재체에도 적용됐다.

두 회사는 향후 ▲진동저감형 우주의약 실험 모듈 개발 ▲지상 검증 및 궤도 환경 실증 ▲데이터 기반 신뢰성 모델 구축 등을 추진할 예정이다. 국제우주정거장과 저궤도 검증 위성 등 여러 궤도 환경에서 서비스도 수행한다는 계획이다.

오현웅 스텝랩 대표는 “우주 진동저감기술은 바이오 분야뿐만 아니라 고정밀 센서, 초고해상도, 초정밀 지향 성능이 요구되는 임무에도 활용될 수 있다”라며 “탑재체 보호를 넘어 탑재체 성능 향상의 영역으로 확장될 수 있는 기술”이라고 밝혔다.

윤학순 스페이스린텍 대표도 “발사 충격과 궤도 미소진동을 정밀하게 제어해 우주의약 실험의 안정성과 정밀도를 산업 수준으로 끌어올릴 수 있게 됐다”라며 “스텝랩의 진동저감 기술을 당사 우주의약 탑재체의 표준 사양으로 통합해 상용 공정으로의 확장을 가속할 수 있을 것”이라고 기대했다.