스튜디오드래곤, 웹툰 '여고생왕후' 드라마로 만든다

스튜디오드래곤은 재담미디어와 ‘여고생왕후’의 드라마화를 위한 기획 개발 계약을 체결했다고 24일 밝혔다.

재담미디어는 웹툰 웹소설 IP 전문 제작사로, ‘약한 영웅’, ‘청춘 블라썸’, ‘아기가 생겼어요’ 등 영상화에 성공한 웹툰 히트작을 보유한 회사다.

웹툰 '여고생왕후’는 네이버웹툰 연재작으로, 조선의 왕후이자 검객이었던 김청하가 현대의 여고생 박다진으로 환생해, 조선의 무술로 일진들을 응징하며 카타르시스를 선사하는 작품이다.

웹툰 '여고생왕후' 포스터 (사진=재담미디어)

스튜디오드래곤은 현재 웹툰 ‘여고생왕후’를 장편 드라마로 기획 개발 중이다. 웹툰 원작의 '사이다 액션'은 유지하며 과거 조선과 현재를 넘나드는 로맨스 요소 또한 강화할 예정이다.

나아가 CJENM과의 협업을 통해 웹툰 ‘여고생왕후’를 모티브로 영화, 애니메이션 등 콘텐츠 영역으로까지 IP 확장을 구상 중이다.

스튜디오드래곤 관계자는 “'여고생왕후'는 인기 웹툰 원소스(One Source)를 가지고 기획 단계부터 다양한 형태의 영상콘텐츠 장르를 염두에 두고 개발을 진행할 예정"이라고 밝혔다.