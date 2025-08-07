스튜디오드래곤, 2분기 영업손실 29억원

스튜디오드래곤이 지난 2분기 매출 1천145억원, 영업손실 29억원을 기록했다고 7일 공시했다.

TV와 OTT를 포함한 전체 방영 회차가 분기 단위 역대 최저를 기록한 점이 매출 및 실적 감소에 영향을 미쳤다.

OTT 방영 회차는 아마존 프라임비디오에 일본판 ‘내 남편과 결혼해줘’ 공급 등을 통해 지난해보다 늘었지만, TV 방영 회차가 ‘금주를 부탁해’ 12회차, ‘미지의 서울’ 12회차, ‘견우와 선녀’ 3회차에 그치며 전년 동기 대비 20.1% 감소했다.

TV 방영 회차 감소에 따라 편성 매출이 전년 동기 대비 43.6% 감소하면서 수익성이 동반 하락했다. 매출 감소폭에는 전년 2분기 방영된 ‘눈물의 여왕’ 고성과에 따른 기저 효과도 작용했다.

하반기에는 TV와 OTT 모두 상반기 대비 방영 회차가 늘어날 전망이다. 8월 첫 방송하는 임윤아와 이채민 주연의 판타지 로맨틱 코미디 tvN ‘폭군의 셰프’부터 1997년 IMF 위기 속 청년사장의 성장기를 담아낼 이준호, 김민하 주연의 tvN ‘태풍상사’, ‘닥터 차정숙’을 집필한 정여랑 작가와 이정재, 임지연이 의기투합한 tvN ‘얄미운 사랑’ 등이 안방극장을 찾을 예정이다.

김은숙 작가의 복귀작이자 김우빈과 수지의 만남으로 기대를 모으는 ‘다 이루어질지니’와 전도연과 김고은 주연의 미스터리 스릴러 ‘자백의 대가’가 넷플릭스 오리지널로, 지창욱과 도경수 주연의 액션 스릴러 ‘조각도시’가 디즈니+ 오리지널로, 이응복 감독이 연출을 맡은 김유정와 김영대 주연의 멜로 스릴러 ‘친애하는 X’가 티빙 오리지널로 공개될 예정이다.