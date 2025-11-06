스튜디오드래곤, 3분기 영업익 105억원...흑자전환

스튜디오드래곤은 3분기 매출 1천365억원, 영업이익 105억원으로 흑자전환을 기록했다고 6일 공시했다.

매출은 전년 동기 대비 51.1% 늘어난 수치다.

해외 매출이 같은 기간 112.3% 증가한 점이 눈에 띄는 부분이다.

TV와 OTT를 포함한 총 방영 회차가 전년 동기 대비 13회차, 올해 2분기 대비 31회차 늘어난 72회차를 기록하며 매출 확대를 견인했다.

관련기사

드라마 ‘견우와 선녀’가 아마존프라임비디오에, ‘폭군의 셰프’가 넷플릭스에 선판매 되는 등 TV 방영작의 글로벌 OTT 선판매와 해외 로컬 OTT 판매가 전년 동기 대비 각각 56.6%, 127.4% 늘어났다. OTT 오리지널 작품 공급도 전년 동기 대비 12회차 증가하며 해외 매출이 전년 동기 대비 112.3% 성장한 981억원을 기록했다.

‘폭군의 셰프’는 시청률 17.1%를 기록하며 올해 tvN 최고 시청률을 달성했으며 넷플릭스 글로벌 톱10 시리즈(비영어) 부문에서 2주 연속 1위에 올랐다. 넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’도 공개 직후 넷플릭스 글로벌 톱10 시리즈(비영어) 부문 1위를 차지했다. ‘신사장 프로젝트’ 또한 시청률 9.1%를 기록하며 25년 방영된 tvN 월화드라마 중 가장 높은 시청률을 기록했다.