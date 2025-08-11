드라마 '견우와 선녀', 종영 후에도 팝업스토어 달궜다

스튜디오드래곤이 주최한 '견우와 선녀' 팝업스토어가 지난 10일까지 열흘간 서울 마포구 '스페이스비 연남'에서 성황리에 마무리됐다.

팝업스토어는 사전 예약 2시간 만에 6천장의 티켓이 매진되는 등 오픈 전부터 폭발적인 관심을 모았다. 오픈 이후 첫 3일 만에 팝업스토어 누적 방문객이 3천명을 돌파하며 드라마의 인기를 실감케 했다.

팝업스토어는 드라마에 등장하는 성아의 신당, 양궁부 락커룸 등 여러 공간들과 소품, 의상 등을 전시해 팬들이 오프라인 공간에서 작품을 직접 체험할 수 있도록 구성됐다.

스튜디오드래곤과 함께 팝업스토어를 진행한 메이크스타 관계자는 “이번 팝업 행사는 굿즈 판매를 넘어 드라마 팬들에게 작품 속 세계를 체험할 수 있는 기회를 제공코자 기획됐다”며 “하이틴 로맨스와 오컬트가 결합된 독특한 설정 덕분에 다채롭고 풍성한 공간을 구성할 수 있었다”고 말했다.

지난달 종영 후에도 '견우와 선녀'는 K-콘텐츠 경쟁력 전문 분석 기관인 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스가 발표한 7월 5주차 TV-OTT 통합 화제성 부문에서 1위를 기록하며 4주 연속 정상을 지켰다. 두 주인공 조이현, 추영우 배우 또한 출연자 화제성 순위에서 각각 1위와 2위를 기록했다.

플릭스패트롤 기준 아마존 프라임비디오에서도 10일 기준으로 TV쇼 부문(영어·비영어 포함) 5위에 오르며 방영 2주차 이후 6주 연속 톱10을 유지하고 있다.