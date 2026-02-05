스튜디오드래곤, 4분기 영업익 185억...전년비 246.3%↑

스튜디오드래곤은 지난해 4분기 매출 1459억원, 영업이익 185억원을 기록했다고 5일 밝혔다.

이는 전년 동기 대비 각각 11.7%, 246.3% 성장한 수치다.

지난해 4분기 TV와 OTT 방영 회차가 전년 동기 대비 12회차 늘어났고 TV 신작 46회차 중 40회차가 글로벌 OTT에 선판매되며 실적을 견인했다. 또 일본 디즈니+와 아시아태평양 17개 국가 및 지역 HBO맥스에서 서비스 중인 티빙(TVING) 브랜드관을 통한 구작 라이브러리 판매도 실적 확대에 기여했다.

수익성 강화 노력에 힘입어 4분기 영업이익률은 전년 동기 4.1%에서 12.7%로 급증했다.

스튜디오드래곤의 지난해 연간 실적은 매출 5307억원, 영업이익 304억원을 기록했다.

상반기 업황 부진과 tvN ‘우주를 줄게’, 넷플릭스 ‘소울 메이트’ 등 일부 작품들의 편성이 새해로 이연되면서 지난해 연간 제작 회차는 전년 대비 소폭 증가한 230회차다.

해외 매출은 티빙 해외 브랜드관 구작 공급 등에 힙입어 전년 대비 3.3% 증가한 3355억원을 기록했고, 국내 매출은 전년 ‘눈물의 여왕’ 같은 대형 히트작으 기저 효과로 전년 대비 13.4% 감소한 1952억원을 기록했다. 연간 영업이익은 전년 대비 16.6% 감소했다.

스튜디오드래곤은 새해 외형 확대와 시청 성과 극대화를 동시에 꾀하면서, 드라마 제작 외 IP 사업 다각화를 통한 수익 구조 전환에 나선다.

리니어 채널의 경우 10편 이상 계획된 tvN 공급작 외에도 ‘은애하는 도적님아’(KBS), ‘오십프로’(MBC), ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’(SBS) 등 지상파 공급작들이 라인업에 포함됐다.

tvN을 통해서는 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’, ‘포핸즈’, ‘100일의 거짓말’ 등이 공개를 앞두고 있다. 또 OTT 오리지널 시리즈로 ‘유미의 세포들 시즌3’(티빙), ‘골드랜드’(디즈니+), ‘천천히 강렬하게’(넷플릭스) 등이 선보일 예정이다.