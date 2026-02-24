엔닷라이트, 독파모 모티프 컨소시엄 합류

3D AI 기술 스타트업 엔닷라이트는 모티프테크놀로지스 컨소시엄에 합류해 대한민국 독자 AI 파운데이션 모델 구축을 위한 국가 프로젝트에 본격 착수한다고 24일 밝혔다.

이번 모티프테크놀로지스 컨소시엄은 국가 AI 경쟁력 강화를 목표로, 300B 파라미터급 추론형 언어모델(LLM) 구축을 시작으로 시각언어모델(VLM), 시각언어행동모델(VLA)까지 단계적으로 모델을 고도화할 계획이다.

특히 모델 가중치와 코드, 연산 최적화 라이브러리 등을 상업용 오픈소스로 공개하여 국내 AI 산업 생태계 전반의 성장을 견인한다는 방침이다.

엔닷라이트는 이번 프로젝트에서 AI가 물리 세계를 이해하고 상호작용하도록 돕는 피지컬 AI 학습을 위한 3D 데이터 인프라 구축의 핵심 역할을 수행하며, 독보적인 3D AI 생성 기술을 바탕으로 크게 두 가지 영역에서 컨소시엄에 기여한다.

먼저 AI 기반 시뮬레이션 레디 3D 데이터 생성 파이프라인 구축을 목표로 한다. 텍스트나 이미지 입력만으로 실제 제조가 가능한 정밀 3D CAD 데이터를 생성하고, 시뮬레이션 환경에 바로 적용할 수 있는 데이터 형태로 변환하는 플랫폼을 제공한다.

이를 통해 기존 수작업 중심의 CAD-시뮬레이터 변환 과정에서 발생하던 시간 및 비용 문제를 해소해 시뮬레이션 레디 데이터 부족 문제를 근본적으로 해결할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

다음으로는 피지컬 AI 학습용 시각언어행동모델(VLA) 합성 데이터 생성 시각·언어·행동을 통합 제어하는 VLA 모델 학습에 필수적인 대규모 합성 데이터를 생성한다.

시뮬레이션 기반 합성 데이터는 실제 환경 대비 비용을 획기적으로 절감하면서도 무한한 확장성과 재현성을 확보할 수 있어, 국가 차원의 AI 로보틱스 경쟁력을 결정짓는 핵심 인프라로 평가받는다.

엔닷라이트는 이번 프로젝트를 통해 구축되는 3D 데이터 인프라를 바탕으로 향후 제조, 방산, 로보틱스는 물론 금융, 교육 등 산업 전반의 AI 전환(AX)을 뒷받침하는 핵심 기술 기업으로 자리매김할 전망이다.

박진영 엔닷라이트 대표는 "AI 기반 3D 데이터 생성 기술을 통해 대한민국 독자 AI 생태계의 물리적 기반을 공고히 하고, 국내 제조 및 로보틱스 산업의 AI 전환을 가속화하는 데 중추적인 역할을 수행하겠다"고 말했다.