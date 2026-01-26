김선태 엔닷라이트 CTO "생성형 AI, 3D 제품 설계 방식 바꾼다"

엔닷라이트는 김선태 최고기술책임자(CTO)가 오는 27일 국내 최대 인간-컴퓨터 상호 작용(HCI) 학술 행사인 HCI코리아 2026에서 연사로 나서, 생성형 AI 기반 3D 제품 설계 자동화의 최신 트렌드와 실제 산업 적용 사례를 공유한다고 26일 밝혔다.

김선태 CTO는 이번 발표에서 AI 기반 3D 콘텐츠 생성 기술의 진화를 조망하고 엔닷라이트의 텍스트·이미지 투 3D CAD 솔루션 '트리닉스'를 활용해 관절형 객체를 자동으로 생성하는 제품 설계 자동화 사례를 소개할 예정이다.

김선태 엔닷라이트 CTO (사진=엔닷라이트)

기존의 3D 제품 설계는 수동 모델링이나 3D 스캐닝 이후 지터 제거, 후처리 등 복잡한 과정을 거쳐야 했으며, 이 과정에서 고도로 숙련된 디자이너와 많은 시간·비용이 요구됐다.

반면 트리닉스는 텍스트 또는 이미지 입력만으로 고품질 3D CAD 파일을 자동 생성할 수 있을 뿐 아니라, 시뮬레이션이 가능한 합성 데이터까지 함께 생성함으로써 제품 설계와 AI 학습 전반의 효율을 획기적으로 개선한다.

이번 세션에서 ▲텍스트·이미지 투 3D CAD 기술 설계 자동화 흐름 ▲표준 CAD 포맷 기반 산업 호환성 ▲로봇 시뮬레이션 및 AI 학습을 위한 3D 합성 데이터 생성 ▲인간 창의성과 AI의 반복 업무 수행이 만들어내는 협업 모델 등도 함께 다룰 예정이다.

김선태 CTO는 "생성형 AI는 창의적인 사고에 더 집중할 수 있도록 돕는 도구"라며 "AI가 반복적이고 복잡한 설계 작업을 수행하고 인간은 문제 정의와 창의적 의사결정에 집중함으로써 개인과 기업 모두의 생산성과 효율성을 극대화할 수 있다"고 말했다.

한편 김선태 CTO는 삼성전자 DMC연구소에서 모바일에 최적화된 3D 렌더링 엔진을 초기 설계부터 개발까지 주도했으며, 네이버에서는 클로버 AI 아바타 팀을 이끌었다. 이후 엔닷라이트를 공동 창업해 자체 3D CAD 엔진 '엔닷캐드'를 개발했다.

2023년에는 국내 최초 웹 기반 3D CAD 솔루션을 출시해 CES 혁신상을 수상했다. 최근에는 엔비디아 GTC와 AI 데이 서울 등 글로벌 무대에서 자체 CAD 엔진 기반 AI 기술을 발표하고 있다.