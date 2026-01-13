엔닷라이트, 뉴빌리티와 로봇 AI 학습용 3D 데이터 구축 나서

엔닷라이트는 지능형 로봇 서비스 플랫폼 기업 뉴빌리티와 로봇 인공지능(AI) 학습용 3D 데이터 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

협약은 휴머노이드 로봇이 제조·물류 현장에서 실제 작업을 수행하는 데 필요한 정밀 3D 구조 데이터와 학습용 시뮬레이션 환경을 공동으로 구축하는 것을 목표로 한다. 양사는 로봇 학습 과정에서 반복적으로 발생하는 데이터 제작 비용과 시간 문제를 줄이고, 로봇 설계-학습-검증 단계 간 단절을 해소하기 위해 협력할 계획이다.

엔닷라이트는 자체 개발한 3D 모델링 엔진과 인공지능 3D CAD 데이터 생성 기술을 기반으로, 휴머노이드 로봇 학습에 필요한 작업 공간 구조, 관절 동작을 고려한 3D 데이터를 자동 생성한다. 이를 통해 로봇이 실제 산업 현장에서 수행해야 할 다양한 작업 시나리오를 사람의 수작업 없이 대규모로 생성·확장할 수 있도록 지원한다.

뉴빌리티는 로봇 실증·운영 경험을 바탕으로, 제조 현장에 적합한 로봇 동작·조작·작업 시나리오를 정의하고, 이를 실제 운영 관점에서 검증·고도화하는 역할을 맡는다. 양사는 시뮬레이션 기반 학습 결과를 실제 로봇 설계와 제어 로직에 반영하는 반복 개선 구조를 공동으로 구축할 예정이다.

이번 협력은 양사가 각자의 기술 역량을 바탕으로 3D 데이터 생성과 산업 현장 적용을 연결하는 휴머노이드 로봇 AI 학습 체계를 공동으로 구축하는 사례다. 양사는 뉴빌리티의 실제 산업 현장 적용 경험을 기반으로, 다양한 환경에서도 활용 가능한 3D 데이터 구조와 로봇 AI 학습 파이프라인을 함께 고도화해 나갈 계획이다.

박진영 엔닷라이트 대표는 "산업 AX 영역에서 휴머노이드 로봇 적용을 가속할 수 있는 데이터 인프라를 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.

뉴빌리티 관계자는 "엔닷라이트 3D 데이터 자동화 및 시뮬레이션 기술과 결합해 현장 적용성과 확장성을 갖춘 휴머노이드 로봇 AI 학습 체계를 구축할 것"이라고 밝혔다.