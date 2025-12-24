이상민 뉴빌리티 대표, 산업부 장관 표창

피지컬 인공지능(AI) 기반 로봇 서비스·플랫폼 기업 뉴빌리티는 이상민 대표가 24일 산업통상부 주관 '맥스(M.AX) 얼라이언스 제1차 총회'에서 우수 개인 포상을 수상했다고 밝혔다.

이번 포상은 피지컬 AI 기반 자율주행 로봇 기술을 실제 서비스 환경에 상용화하고, 축적된 운영 경험을 통해 로봇·물류 분야의 AI 전환(AX) 적용 사례 확산에 기여한 이상민 대표의 공로를 인정한 결과다.

M.AX 얼라이언스는 산업부가 추진하는 제조 분야 AI 전환(AX) 민관 협력체다. 현장 중심 AX 적용 사례를 발굴·확산하는 데 초점을 뒀다. 1천여 개 기업·대학·연구기관 등이 참여한다. 2030년까지 제조 AX 관련 100조원 이상 부가가치 창출을 목표로 산업 생태계 전반 혁신을 추진하고 있다.

이상민 뉴빌리티 대표(가운데 오른쪽)가 김정관 산업부 장관(왼쪽)에게 표창을 수여받고 있다. (사진=뉴빌리티)

행사는 이날 오전 10시부터 서울 대한상공회의소에서 열렸다. 산업부 장관을 비롯해 과학기술정보통신부·중소벤처기업부·해양수산부 등 관계부처, 대한상의 부회장, M.AX 얼라이언스 분과위원장 및 참여기업 관계자들이 참석했다. 총회에서는 ▲M.AX 얼라이언스 우수 개인·기업 포상 ▲내년도 운영계획 발표 ▲분과별 2025년 성과 및 2026년 계획 공유 ▲우수 사례 발표 등이 진행됐다.

이 자리에서 이상민 대표는 뉴빌리티의 피지컬 AI 기반 자율주행 로봇 '뉴비' 상용화 성과와 운영 데이터 기반 혁신 사례를 바탕으로 개인 부문 수상의 영예를 안았다. 이 대표는 연세대학교 재학 시절인 2017년 뉴빌리티를 창업해 자율주행 로봇의 상용화를 이끌어 왔다.

초기 창업동아리 활동을 기반으로 출발해 다양한 시도를 거친 뒤, 라스트마일 현장에서 가능성에 주목하며 실외 자율주행 로봇 분야로 사업을 전개했다. 이후 한국 도심을 테스트베드로 삼고 카메라 기반 비전 AI 중심의 자율주행 기술과 현장 운영 역량을 고도화해 왔다. 이 같은 성과가 이번 우수 개인 포상으로 이어졌다.

뉴빌리티는 올해 전국 142개 사이트에서 305대의 실내·실외 자율주행 로봇을 운영하고 있다. 누적 주행거리 78,497km, 연간 서비스 44,638회에 달하는 운영 데이터를 축적하며 현장 검증을 이어왔다. 실외 자율주행 로봇 서비스 운영 경험을 바탕으로 로봇이 실제 환경에서 스스로 인식·판단·대응하는 피지컬 AI 기술을 고도화해왔다.

고가 라이다 대신 카메라 기반 AI 자율주행을 적용해 도심 환경에서도 안정적인 주행과 운영 효율을 확보했으며, 도심 배달·순찰 등 현장 서비스로 상용화해 검증을 이어가고 있다.

또한 로봇 통합 운영 플랫폼(NRP)을 중심으로 주문 처리, 배차·경로 관리, 모니터링·제어 등 운영 전 과정을 통합해, 로봇과 소프트웨어, 운영 역량이 결합된 로봇 서비스(RaaS) 모델을 구축했다. NRP는 뉴비를 포함한 다양한 로봇을 연동할 수 있는 확장형 플랫폼으로, 뉴빌리티의 서비스 확장성과 기술 경쟁력을 뒷받침하고 있다.

이상민 대표는 "이번 포상은 자율주행 로봇을 실제 현장에 적용하며 축적해 온 판단과 실행의 과정이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 운영 데이터를 기반으로 피지컬 AI 기술의 완성도를 높이고 로봇이 일상과 산업 전반에서 자연스럽게 활용될 수 있는 방향을 모색해 나가겠다"고 말했다.