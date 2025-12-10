뉴빌리티, 251억원 시리즈B 투자 유치

피지컬 인공지능(AI) 기반 로봇 서비스·플랫폼 기업 뉴빌리티는 총 251억원 규모 시리즈 B 투자를 성공적으로 유치했다고 10일 밝혔다.

뉴빌리티는 이번 라운드를 통해 누적 투자금 550억원에 근접하며, 지능형 로봇 플랫폼 기업으로의 도약을 본격화한다.

이번 투자에는 한국산업은행, 인비저닝파트너스 등 국내 주요 투자 기관들이 대거 참여했다. 글로벌 시장에서 괄목할 만한 성과를 거둔 창업가들도 전략적 투자자로 나섰다.

뉴빌리티, 251억원 규모 시리즈B 투자 유치 (사진=뉴빌리티)

글로벌 매트리스 시장 1위 기업 '지누스'의 창업자 이윤재 회장과 전 세계 10억 다운로드 이상을 기록한 모바일 게임 퍼블리셔 '이지브레인'의 공동창업자 겸 CEO 피터 스코롬니가 대표적이다.

뉴빌리티는 이번 투자 유치를 기점으로 기존 '자율주행 로봇' 기업을 넘어, 현실 세계에서 AI를 구현하는 '피지컬 AI' 기업으로의 정체성을 확장을 본격화한다.

뉴빌리티는 자율주행 로봇 '뉴비'를 비롯해 다양한 로봇 서비스를 실제 환경에서 운영하며, 로봇이 스스로 상황을 인지·판단·대응할 수 있는 피지컬 AI 역량을 고도화해 왔다.

이 과정에서 축적된 방대한 실증 데이터와 구체적인 서비스 상용화 경험 및 성과는 뉴빌리티의 차별화된 기술 자산으로 평가받으며, 이번 투자 유치를 이끄는 핵심 요인으로 작용했다.

뉴빌리티는 현재까지 142개 이상 서비스 사이트를 확보하며 복잡한 도심 환경 데이터를 축적해왔다. 특히 실제 수익성과 직결되는 로봇 배달 서비스 부문에서 괄목할 만한 성과를 올렸다.

서비스 만족도를 나타내는 재주문율은 전년 대비 22% 상승한 80%를 기록했다. 단순 기술 실증을 넘어 지속 가능한 비즈니스 모델로서의 경쟁력을 입증했다.

뉴빌리티는 이번 투자를 통해 확보된 재원을 ▲도심형 물류 및 배달 로봇 서비스 고도화 및 커버리지 확대 ▲순찰 로봇 북미·사우디 등 글로벌 시장 진출 가속화 ▲인간 작업을 보조하는 휴머노이드 로봇 기술 개발 등 3대 핵심 과제에 투입할 예정이다.

뉴빌리티는 국내 도심지에서 카메라 기반 자율주행 기술의 경쟁력을 입증하며, 국내 최다 수준의 실외 로봇 서비스를 제공하고 있다.

이를 바탕으로 순찰 로봇을 통해 글로벌 시장에서 입지를 빠르게 넓히는 한편, 단순한 이동 플랫폼을 넘어 휴머노이드 기술로까지 영역을 확장해 미래 성장 동력을 확보하겠다는 전략이다.

이상민 뉴빌리티 대표는 "배달·순찰 로봇에서 축적된 지능화 기술을 휴머노이드형 로봇으로 확장하고, 국내외 로봇 서비스 확장은 물론, 물리적 세계와 AI를 연결하는 피지컬 AI 기업으로서 기술적 도약을 이루어 내겠다"고 말했다.

한편 뉴빌리티는 일본, 사우디 등 주요 기업들과의 파트너십을 통해 해외 사업을 본격화하고 있으며, 내실 있는 성장과 기술적 도약을 바탕으로 프리IPO 단계 진입을 목표로 하고 있다.