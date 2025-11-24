엔닷라이트, 에이로봇과 로봇용 3D 합성 데이터 개발

엔닷라이트는 에이로봇과 로봇용 3D 합성데이터 개발을 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

양사는 휴머노이드 로봇 개발에 필수적인 정밀 3D 합성데이터 대량 생산 체계를 구축하고, 실제 제조·물류·산업 환경에서 활용 가능한 로봇 AI 학습 파이프라인을 공동 개발한다는 목표를 세웠다.

엔닷라이트는 지난 10월 엔비디아 인셉션 스타트업 그랜드 챌린지에서 에이로봇과 함께 파이널리스트로 선정되며 3D 합성데이터 생성 기술의 우수성을 인정받았다.

자체 개발한 3D 모델링 엔진과 텍스트 또는 이미지 입력만으로 CAD 데이터를 자동 생성해 주는 '트리닉스' 기반 합성 3D 데이터 생성 기술로 피지컬 AI 분야에서 독보적인 위치를 구축하고 있다.

에이로봇은 지난 5월 대만 이노벡스에서 오키나와 혁신상을 수상하고, 엔비디아 인셉션 스타트업 그랜드 챌린지에서 엔닷라이트와 함께 파이널리스트로 선정돼 2관왕에 올랐다.

11월에는 로보월드에서 산업통상자원부 장관 표창을 받았고, 이어 일본 리조테크 엑스포에서 최고상인 해외부문 대상을 수상했다.

박진영 엔닷라이트 대표는 "로봇 AI 학습용 데이터의 비용과 시간을 획기적으로 줄일 수 있는 글로벌 표준 사례를 만들 계획"이라며 "에이로봇과의 협력을 통해 글로벌 피지컬 AI 시장에서 3D 합성데이터 분야 리더십을 강화하겠다"고 밝혔다.

엄윤설 에이로봇 대표는 "엔닷라이트 3D 합성데이터 기술은 휴머노이드 로봇의 학습 효율성을 크게 높일 것"이라며 "실제 산업 환경에 적용 가능한 로봇 AI 학습을 강화하고 휴머노이드 로봇의 인지 및 제어 정밀도를 대폭 개선하겠다"고 말했다.