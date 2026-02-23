삿포로맥주, 2025년 수입맥주 성장률 1위·점유율 3위

닐슨IQ 기준 전년 대비 점유율 3% 늘어…작년 12월엔 월간 10% 기록

삿포로맥주가 2025년 국내 수입 맥주 브랜드 가운데 판매액 기준 성장률 1위를 기록했다. 

삿포로맥주 국내 공식 수입사 엠즈베버리지는 닐슨아이큐 자료를 인용해 삿포로맥주가 아사히, 하이네켄에 이어 시장 점유율 3위에 올랐다고 23일 밝혔다. 이어 2025년 시장 점유율은 전년 대비 3%포인트 확대됐다고 알렸다. 지난해 12월에는 점유율 10%를 기록하며 월간 기준으로 2위에 올랐다고 덧붙였다.

성장 배경으로는 기본 제품 판매 확대와 함께 신제품 투입이 거론됐다. 지난해 6월 출시한 ‘삿포로 생맥주 70’과 11월 선보인 겨울 한정 제품 ‘삿포로 겨울이야기’ 등이 유통채널에서 판매됐고, 팝업 형태의 체험 행사도 병행됐다는 설명이다.

오프라인 접점도 늘렸다. 엠즈베버리지는 성수동에 ‘삿포로 프리미엄 비어스탠드’를 열어 브랜드 경험 공간을 운영 중이라고 밝혔다.

엠즈베버리지는 “2026년에도 제품과 이벤트를 확대할 계획”이라고 전했다.

