로보락, 로봇청소기 출장AS 시작

로보락은 2026년 플래그십 신제품 로봇청소기 'S10 맥스V 울트라' 출시를 앞두고 국내 사후서비스(AS) 시스템을 강화한다고 23일 밝혔다.

로보락은 국내 공식 유통사 팅크웨어모바일이 운영하는 공식 AS센터 15개소와 롯데하이마트 내 수리센터 11개소를 포함해 총 26개의 AS센터를 운영하고 있다. 제품 수리는 전국 315여 개 롯데하이마트 매장에서 연중무휴 접수할 수 있다.

로보락은 내달부터 주요 로봇청소기 직배수 스테이션 제품에 출장 AS 서비스를 시작한다. ▲S10 맥스V 울트라 ▲S9 맥스V 울트라 ▲S9 맥스V 슬림 ▲사로스 Z70 ▲S8 맥스V 울트라 등이 대상이다. 적용 모델은 점차 늘려 나갈 계획이다.

로보락 국내 AS 강화 (사진=로보락)

공식 AS 센터에서는 로봇청소기 클리닝 서비스가 도입된다. 로보락 공식 AS 센터 15개소에서 로봇청소기 본체, 도크, 본체와 도크 세 항목 중 선택해 클리닝 서비스를 받을 수 있다.

로보락 공식 AS센터의 운영 시간도 기존보다 확대돼 오전 8시부터 오후 6시까지 운영한다. 롯데하이마트 운영 시간을 포함하면 하루 최대 12시간 AS 접수가 가능하다. 로보락은 향후 롯데하이마트 거점 매장을 중심으로 AS센터를 확대할 예정이다.

한편 로보락은 S10 맥스V 울트라 출시를 앞두고 참여자 전원에게 경품을 증정하는 '로보락 복주머니 전하기' 이벤트를 오는 26일까지 진행한다. 지난 14일부터 운영된 이벤트 페이지는 설 연휴 중 관심이 몰리며 접속이 일시적으로 지연되기도 했다.

로보락 관계자는 "S10 맥스V 울트라 출시를 앞두고 고객 편의성을 높이기 위해 출장 AS 서비스를 도입하는 등 국내 AS 시스템을 강화했다"며 "앞으로도 혁신적인 제품 성능은 물론 사후관리까지 만족할 수 있는 서비스를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.