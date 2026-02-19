로보락, 로봇청소기 'S10 맥스V 울트라' 출시 기념 사전 이벤트

글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락은 2026년 플래그십 신제품 로봇청소기 'S10 맥스V 울트라' 출시를 앞두고 오는 26일까지 '로보락 복주머니 전하기' 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.

이벤트 페이지에서 복주머니를 열어 새해 운세를 확인하면 자동으로 참여가 완료된다. 참여자 전원에게 ▲로보락 전용 클리너 할인 쿠폰 ▲메가커피 아메리카노 교환권 ▲네이버페이 포인트 중 1종을 증정한다.

로보락 신제품 로봇청소기 'S10 맥스V 울트라' 출시 기념 사전 이벤트 (사진=로보락)

지인에게 '로보락 복주머니 전하기' 이벤트를 공유하면 신제품 S10 맥스V 울트라 당첨 기회가 주어지며, 공유 횟수가 많을수록 당첨 확률이 높아진다.

로보락 플래그십 로봇청소기 S10 맥스V 울트라는 전작 대비 강화된 3만6천Pa 하이퍼포스 흡입력을 제공한다. 섀시 리프트 기능, 도크 기능 등을 대폭 강화했다. 분당 4천회 진동하는 비브라라이즈 5.0 확장형 음파 물걸레 시스템을 탑재했다.

S10 맥스V 울트라는 오는 27일부터 정식 판매된다. 일반형은 189만원, 직배수형은 204만원에 판매한다. 향후 신제품 출시에 맞춰 프로모션을 선보일 계획이다.

로보락 관계자는 "사용자 라이프스타일을 반영한 혁신적인 제품을 선보이는 것은 물론 다양한 프로모션 활동을 통해 고객 만족도를 높여 나갈 것"이라고 말했다.