식판 스캔이 기부로…누비랩-광명병원, 환아 치료비 지원

AI 푸드테크 기업 누비랩은 중앙대학교광명병원 교직원들의 자발적 참여로 조성된 소아청소년 환자 치료비 후원금을 전달했다고 5일 밝혔다.

후원금은 병원 구성원들이 누비랩 AI 급식관리 시스템 '코코넛'을 통해 절감한 음식물쓰레기 데이터로 마련된 리워드를 활용했다.

누비랩-중앙대학교광명병원, 소아청소년 치료비 후원 기념 행사 (사진=누비랩)

코코넛은 AI 기반으로 식단 분석부터 섭취율 측정, 잔반 관리까지 데이터화하는 급식 관리 솔루션이다. 중앙대광명병원은 국내 병원 최초로 코코넛을 도입해 운영 중이다.

교직원들은 식사 후 식판 스캔을 통해 리워드를 적립해왔다. 누적 리워드는 소아청소년 환자 치료비 후원금으로 전환되는 방식으로 운영됐다. 구성원들의 일상적 참여가 환아 지원 재원으로 이어지며 기부 목표를 조기에 달성했다.

중앙대학교광명병원 관계자는 "병원 구성원들의 작은 실천이 소아청소년 환자들에게 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 기술을 활용한 다양한 ESG 활동을 통해 지역사회와 상생하는 병원이 되겠다"고 밝혔다.

김대훈 누비랩 대표는 "코코넛이 비용 절감을 넘어 광명병원 구성원들의 따뜻한 마음을 환아들에게 전달하는 연결고리가 된 점이 뜻깊다"며 “환경 보호와 사회 공헌을 함께 실현하는 ESG 모델을 지속 확산하겠다"고 말했다.