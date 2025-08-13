누비랩, AI 글로벌 빅테크 육성사업 선정

인공지능(AI) 푸드테크 기업 누비랩은 과학기술정보통신부가 주관하는 'AI 글로벌 빅테크 육성사업'에 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.

강소특구 기업 대상의 이번 과제 규모는 3년간 총 46억원으로, 기술 고도화 및 실증 성과에 따른 평가가 연도별 이뤄질 예정이다.

선정 과제는 증강현실(AR) 기반 실시간 식습관 분석 기술을 세계 최초로 상용화하는 것을 목표로 한다. AI 기반 음식 분석 기술을 보유한 누비랩과 AR 객체 인식 원천 기술을 보유한 인천대학교가 공동 수행기관으로 참여한다.

기존 고정형 장비에서 발생하던 사용자 불편을 AR 디바이스 기반 '비접촉 스캔' 방식을 통해 혁신적으로 개선함으로써, 영유아·고령층·환자 등 디지털 소외계층에게도 쉽게 적용 가능한 기술을 개발한다.

누비랩은 이미 전국 1천100여개 기관에 AI 푸드스캐너를 공급하며 8천만건 이상 데이터를 축적했다. 이번 과제에서는 착용형 AR 기기에서 실시간 음식 종류, 섭취량, 식사 행위 등을 분석하고, 개인 맞춤형 피드백을 제공하는 AI-AR 통합 시스템을 만든다.

인식 정확도 95% 이상, 섭취율 추정 오차 ±10% 이내, 실시간 AI모델 추론속도 0.5초 이내 등 세계 최고 수준의 성능을 목표로 하고 있다. 상용화 이후에는 국내외 단체급식 시장은 물론, 병원·요양시설·가정 등 새로운 시장으로 확장을 추진한다.

김대훈 누비랩 대표는 "AI-AR 융합으로 미래 디지털 헬스케어 패러다임을 주도하고 글로벌 시장에서도 대한민국 기술 위상을 높이겠다"고 말했다.