누비랩, 중기부 '스케일업 팁스' 선정

인공지능(AI) 푸드테크 기업 누비랩은 중소기업기술혁신개발사업(시장확대형 스케일업 팁스) 연구·개발(R&D) 과제에 최종 선정됐다고 23일 밝혔다.

이번 과제는 총 사업비 15억원 규모로, AI 기반 급식관리 기술의 고도화와 의료·단체급식 현장 안전성 강화를 목표로 추진된다.

누비랩은 본 과제를 통해 AI RGB-IR 융합 기반 급식관리 기술을 고도화하고, 기존 급식 운영 과정에서 파악이 어려웠던 배식 정확도, 음식 온도, 영양 데이터를 정밀하게 분석·활용할 수 있는 기술을 개발할 계획이다.

특히 RGB 영상 기반 음식 인식 기술과 열화상 센서를 결합해, 음식 항목 단위의 온도를 비접촉 방식으로 측정·판별하는 것이 핵심이다.

해당 기술은 병원·요양시설·대형 급식시설 등에서 반복적으로 발생하는 오배식, 온도 미달, 배식 누락 등 품질 리스크를 실시간으로 감지하고, 운영 대시보드를 통해 즉각적인 대응이 가능하도록 설계된다.

이를 통해 급식 품질과 위생 안전성을 동시에 향상시키는 한편, 현장 인력의 업무 부담을 줄이고 운영 효율을 높이는 효과가 기대된다.

누비랩은 그간 병원과 공공·민간 급식 현장에서 AI 기반 급식관리 솔루션을 상용 운영하며 축적한 기술력과 데이터를 바탕으로, 본 과제를 통해 의료급식 및 단체급식 분야에서 활용 가능한 표준형 디지털 급식관리 모델을 제시한다는 계획이다.

김대훈 누비랩 대표는 "급식 운영 사각지대로 남아 있던 배식 단계의 안전성과 품질을 기술로 해결할 수 있는 가능성을 공식적으로 인정받은 결과"라며 "현장에 실제로 작동하는 기술을 구현해 의료·급식 분야의 디지털 전환을 가속화하겠다"고 밝혔다.

누비랩은 향후 본 과제를 통해 개발된 기술을 병원급식뿐 아니라 요양시설, 산업체 급식, 공공 급식 영역으로 단계적으로 확산하며, 국내외 급식관리 시장에서 경쟁력을 강화해 나갈 예정이다.