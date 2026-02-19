유일로보틱스, HD현대일렉트릭 미국법인 초고압 변압기용 설비 수주

유일로보틱스는 HD현대일렉트릭 미국법인으로부터 제2변압기 공장 증설 프로젝트에 투입되는 초고압 변압기용 진공기상건조로(VPD) 설비 2기를 수주했다고 19일 밝혔다.

계약 규모는 410만 달러(약 59억원)다. 공사 기간은 내년 4월까지 총 14개월이다.

유일로보틱스 청라 본사 신규 사옥 (사진=유일로보틱스)

VPD는 변압기 내부 절연물 수분을 완벽하게 제거하여 절연 성능을 극대화하는 고도의 건조 방식을 뜻한다. 초고압 변압기 제조 핵심 공정으로 알려졌다.

이번 계약은 북미 송전망 확충과 765kV 초고압 변압기 수요 급증에 대응하기 위한 HD현대일렉트릭의 미국 생산능력 증설 계획에 맞춰 추진됐다.

관련기사

유일로보틱스는 VPD 본체, 진공·가열·냉각·제어 시스템 일체 및 현지 설치·시운전까지 턴키 방식으로 공급한다. 북미향 765kV 초고압 변압기 및 리액터 생산 라인 건조·함침 공정 핵심 설비로 활용할 예정이다.

김동헌 유일로보틱스 대표는 "북미를 시작으로 유럽, 중동 등 초고압 송전망 투자가 확대되는 시장을 적극 공략해 VPD 및 스마트팩토리 턴키 사업을 성장 동력으로 키워가겠다"고 말했다.