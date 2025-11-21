유일로보틱스, 청라 신공장 개소식

로봇자동화 전문기업 유일로보틱스는 비전홀에서 '청라 신공장 오픈식'을 개최했다고 21일 밝혔다.
오픈식에는 이용우 의원과 하병필 인천광역시 행정부시장, 서동만 글로벌 최고경영자클럽 회장, 김진오 한국AI로봇산업협회장 등 협회 단체장, 협력사 임직원 등 총 400여 명이 참석했다.
오픈식은 개회사를 시작으로 환영사, 축사, 감사패 증정, 축하 공연, 전시관 및 생산시설 투어 순으로 진행됐다.
유일로보틱스 청라 신공장은 총 8천평 부지에 사무동과 생산시설 2개동으로 건설됐다. 총 사용면적은 약 1만200평이다.
지난 7월 준공 승인 후 다관절로봇을 비롯한 산업용로봇을 생산하고 있다. 피지컬 AI R&D 센터를 열고 본격적인 모바일 휴머노이드 등 차세대 로봇 개발에 박차를 가한다.
또한 최근 유일로보틱스 청라 신공장은 인천광역시가 주관한 '2025 인천에서 가장 아름다운 공장 어워드' 혁신경영부문에 수상기업으로 선정되기도 했다.
김동헌 유일로보틱스 대표는 "끊임없는 혁신과 책임 있는 경영을 통해 더 큰 가치를 창출하고, 한국AI로봇산업을 선도하며 지역사회에 기여하겠다"라고 말했다.