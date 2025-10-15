유일로보틱스, 산업용 로봇 美 UL 인증 획득

첨단 로봇자동화 전문기업 유일로보틱스는 제조 산업용 로봇 분야 미국 'UL 인증'을 획득했다고 15일 밝혔다.

UL 인증은 미국 안전 인증 기관인 UL에서 발급하는 제품 안전 인증제도로 주로 전기·전자제품, 산업용 장비, 가정용 기기 등 분야에 적용된다.

유일로보틱스 UL 인증서 (사진=유일로보틱스)

유일로보틱스는 ▲5천A 이상 과도한 이상 전류 발생에도 불구하고 사전에 이상 전류를 통제함으로써 제품을 보호해 화재 발생을 차단 ▲낙뢰 등 6천V 이상 고전압 상황에서도 로봇 제어기 정상 구동 ▲10만회 이상 내구성 테스트 등 검증을 통과했다.

유일로보틱스 관계자는 "UL 인증 획득으로 미국 제조 및 생산설비 로봇자동화 시장 진출을 위한 준비를 완료하는 등 현지 인건비 절감 및 제조 공장의 효율성을 높일 것으로 기대된다"라고 말했다.