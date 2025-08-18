유일로보틱스, AI 팩토리 전문기업 선정

로봇자동화 전문기업 유일로보틱스는 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 주관하는 'AI 팩토리 전문기업'에 선정됐다고 18일 밝혔다.

AI 팩토리 전문기업 인증제도는 AI 기반 자율 제조 기술을 보유한 기업을 발굴하고 육성하는 인증 프로그램이다.

제조 공정에 AI를 적용해 생산성, 품질, 효율성을 높이는 미래형 제조 환경을 구축하고 로봇, 장비, AI 솔루션을 결합한 스마트 팩토리 구현을 목적으로 하고 있다.

유일로보틱스 AI 팩토리 전문기업 확인서 (사진=유일로보틱스)

유일로보틱스는 최근 K-휴머노이드 연합에 참여하기도 했다. 연합은 글로벌 로봇시장을 선도할 휴머노이드 로봇 산업 육성을 목표로 정부, 국내 주요 로봇기업, 주요 대학 및 연구기관 등이 참여하는 연합체다. 지난 4월 산업통상자원부 주관으로 출범했다.

유일로보틱스는 올 하반기 본격적으로 연구·개발(R&D)을 시작한 휴머노이드 로봇을 비롯해 기존 산업용 로봇 제품 고도화 및 라인업 확대에 나선다. 제조공정 디지털화 및 신규 시장 개척과 로봇 핵심원천기술 확보 및 강화도 지속한다.

유일로보틱스 관계자는 "산업용 로봇자동화 전문기업으로 쌓아온 기술력과 시장지배력을 기반으로 'K-휴머노이드 연합' 및 'AI 팩토리 전문기업'에 선정됐다"며 "K-로봇 선도기업으로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.