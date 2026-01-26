유일로보틱스, 로봇 액추에이터 '유라' 선봬

로봇 자동화 전문기업 유일로보틱스는 로봇 핵심부품인 액추에이터 '유라'를 개발 완료했다고 26일 밝혔다.

자체 개발한 유라는 높은 정밀도와 내구성을 갖추고 있어, 차세대 유일 로봇에 탑재될 예정이다. 설계 모듈화를 통해 분해·조립·수리를 용이하게 했다.

유일로보틱스 액추에이터 '유라'와 청라 신공장 (사진=유일로보틱스)

고강성 조인트 토크센서(JTS)와 씬 브레이크를 옵션으로 추가할 수 있다. 초소형·대형 제품도 개발해 미니 협동로봇과 가반하중 40kg 초대형 협동로봇에도 적용할 계획이다.

향후 경량화 및 단순화 설계로 휴머노이드에도 적용 가능한다. 설계 모듈화를 통해 다양한 감속기를 자체 액추에이터에 추가 적용해 작업 사양에 최적으로 적용 가능한 각종 휴머노이드향 액추에이터를 개발한다.

자체 액추에이터 설계 기술력을 확보하면서 고객 맞춤형 로봇 설계가 가능해졌다. 원가와 납기, 품질을 직접 관리해 가격 경쟁력과 품질 안정성을 높였다.

김동헌 유일로보틱스 대표는 "향후 BLDC 모터 개발 및 생산을 내재화해 국산화율을 높이고, 다양한 휴머노이드 액추에이터를 개발해 글로벌 휴머노이드 액추에이터 시장에 본격 진출하겠다"라고 말했다.