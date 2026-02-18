배경훈 부총리, 美 제네시스 미션 맞서 'K-문샷' 추진…"AI 가속"

배경훈 과학기술정보통신부 장관(부총리)이 미국의 '제네시스 미션'에 대응해 인공지능(AI)을 국가 전반에 전략적으로 접목하는 'K-문샷' 프로젝트를 추진하겠다고 밝혔다.

배 장관은 지난 17일 오후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "장관 임명 이후 AI를 연구·산업·에너지·안보 전 분야에 전략적으로 접목하는 K-문샷을 준비해 왔다"며 이같이 전했다.

배 장관은 우선 미국 에너지부(DOE)가 추진 중인 제네시스 미션을 "국가적 도전이자 AI 기반 아폴로 프로젝트"라고 언급하며 우리나라도 철저한 준비가 필요함을 강조했다.

14일 서울중앙우체국에서 열린 '우주항공청, 과학기술원, 정보통신기술분야 업무보고' 에서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 발언하고 있다. 이날 행사는 'KTV' 를 통해 생중계됐다. 2026.1.14 (사진=과기정통부)

미국의 제네시스 미션은 ▲에너지와 인프라(원전·핵융합 최적화) ▲산업과 소재(제조 공정 생산성 제고) ▲과학적 발견 가속화(양자 알고리즘 설계 및 자율 실험실) ▲국가 안보와 핵 억제력 강화 등 4대 분야의 AI 가속화를 핵심으로 한다.

배 장관은 "생성형 AI가 추론형 AI로 발전하면서 과학 분야의 대혁명이 일어날 것"이라며 이에 대응하는 우리 정부 전략으로 K-문샷을 제시했다. 그는 장관 임명 전 울산 AI 간담회에서 이재명 대통령에게 바이오 분야 등을 예로 들며 '연구소장급 AI(AI 연구동료)'의 필요성을 건의한 바 있다고 덧붙였다.

배 장관은 "죽음의 계곡을 넘어 대한민국이 기술을 따라가는 나라가 아닌 미래의 방향을 제시하는 국가가 되기 위해 달 착륙선을 준비하는 마음으로 준비하고 있다"며 "그 의미와 상세 추진 계획을 조만간 국민께 소상히 보고하겠다"고 말했다.