배경훈 부총리 "AI 경쟁은 속도전"···AX예산 2.4조원 투입

정부는 AI 전환(AX)이 속도전으로 치닫고 있다고 진단하고 관련 예산을 확대하고, 부처 간 AX 전 주기 체계를 구축해 AI 3대 강국 도약을 가속한다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 28일 서울정부청사에서 열린 제4회 과학기술관계장관회의 모두발언에서 "최근 CES 2026과 중국의 피지컬AI 사례를 통해 AI가 디지털을 넘어 로봇·제조·물류 등 현실 산업 전반으로 빠르게 확산되고 있음을 체감했다"며 "AI 3강, 과학기술 5강 달성을 위해서는 지금보다 속도감 있는 대응이 필요하다"고 밝혔다.

그러면서 "과학기술관계장관회의를 중심으로 부처 간 역량을 결집해 우리나라가 보유한 AI·반도체·제조 경쟁력을 하나로 모으고, 정책을 신속하게 추진해 나가겠다"고 강조했다.

28일 서울정부청사에서 열린 제4회 과학기술관계장관회의에 참석한 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 (사진=홍지후 기자)

이날 회의엔 배경훈 부총리를 비롯해 재경·교육·외교·국방·산업·복지·중기부 등 주요 부처 장관과 금융위원장, 개인정보보호위원장, 국가안보실 관계자 등 총 21명이 참석했다.

'향후 5년간 국가 R&D 중장기 투자전략'이 1호 안건으로 논의됐다.

토의는 '과학기술·AI로 여는 대한민국 대도약'이라는 비전 아래 5년 내 확실한 성과를 창출할 방안이 논의됐다. 미션 지향 R&D 추진, 연구개발부터 시장창출에 이르기까지 전주기 단절 없는 투자, 정부와 민간의 역량을 결집하는 원팀 전략을 바탕으로 구성된 10대 성과창출 확산 전략이 중심이 됐다.

이번 토의 결과를 바탕으로 기술분야별 전문위원회, 관계부처 협의 및 공청회 등을 통해 상반기 안에 투자 전략을 수립할 예정이다.

또한 AX 사업 전주기 원스톱 지원방안을 논의했다.

올해 정부는 AI 생태계 육성 예산 9조9천억원을 투입하고, 첨단 그래픽처리장치(GPU) 확보와 독자 파운데이션 모델 개발 등 국가 핵심 AX 기반을 구축 중이다. 33개 부처·위원회는 지난해 대비 5배 확대된 총 2조4천억원의 예산을 책정해 공공·제조·국방·의료·농수산·해양 등 전 분야 AX 사업을 추진한다.

정부는 대규모 투자로 분야별 AX 성공사례를 조기 창출하기 위해 과학기술관계장관회의를 중심으로 범정부 AX 협업체계를 구축한다.

관련기사

'정부 AX사업 전주기 원스톱 지원방안'을 통해 부처 간 AX 사업과 정부 보유 자원, 정책 역량, 민간 전문성을 유기적으로 연계·활용하고, AX 전 단계인 기획·수행·보급·확산 전 과정에서 현장 수요에 맞는 자원과 컨설팅을 상시적으로 지원한다.

배 부총리는 "과학기술·AI 도약을 위해 전략적 R&D 투자가 필수적"이라며 "부처 역량을 결집해 R&D 중장기 투자 전략을 마련하겠다"고 강조했다.