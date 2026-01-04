배경훈 부총리 "유사성 논쟁에서 K-AI 밝은 미래 봤다"

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 “AI 업계를 뜨겁게 달군 기술적 논쟁을 지켜보며 저는 오히려 대한민국 AI의 밝은 미래를 보았다”고 밝혔다.

배경훈 부총리는 3일 저녁 자신의 페이스북에 글을 실어 “새해부터 K-AI 모델 유사성 시비 문제가 AI 업계를 달궜다. 어제 공개 검증 현장에 90여 명에 달하는 전문가와 언론인, 온라인으로 2천명이 참석해 뜨거운 관심을 보였다고 한다”며 이같이 말했다.

이어, “AI 모델 개발 방식의 독창성과 적절성에 대해 다양한 의견이 오갔고, 업스테이지는 데이터에 기반해 객관적인 근거를 제시하고 AI 생태계의 건강한 질문과 토론이 오가는 자리였다고 평가된다”고 했다.

배 부총리는 특히 “특정 모델의 개발 방식에 대한 데이터 기반의 분석과, 이에 대해 공개 검증으로 답하는 기업의 모습은 우리 AI 생태계가 이미 글로벌 수준의 '자정 작용'과 '기술적 투명성'을 갖추었음을 보여준다고 생각한다”고 강조했다.

그러면서 “건전하고 투명한 기술적 토론이 활성화되는 공론의 장이 활성화됨으로써 우리 AI가 글로벌 시장에서 신뢰받는 'AI 강국'으로 도약하는 데 가장 강력한 자양분이 될 것”이라며 “우리 기업들이 세계 무대에서 당당히 실력으로 인정받고 기술적 성장을 할 수 있도록 이와 같은 공론의 장이 더욱 활성화되어야 한다”고 덧붙였다.

아울러 “성장통 없는 혁신은 없다. 지금의 논쟁은 대한민국 AI가 더 높이 도약하기 위해 거쳐야 할 필수적인 과정이라고 생각한다”며 “정부는 우리 AI 생태계가 성숙하게 발전할 수 있도록 공정한 심판이자 든든한 페이스메이커로서 역할을 충실히 하겠다”고 약속했다.

배 부총리는 끝으로 “AI 독자파운데이션 프로젝트의 5개 정예팀에 대해서 다음주부터 1월15일까지 내외 평가를 진행할 예정”이라며 “함께 지켜봐 주시고 우리 AI 기업의 성장과 발전을 응원해 주시길 바란다”고 당부했다.