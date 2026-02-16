도쿄전력, 후쿠시마 사고후 14년 만에 원자력 송전 재개

일본 후쿠시마 원자력발전소 운영사 도쿄전력이 16일 혼슈 중부 니가타현 가시와자키·가리와 원자력발전소 6호기의 재가동에 따른 시험 발전과 송전을 14년 만에 개시했다.

NHK를 비롯한 현지 언론에 따르면 이날 새벽 가시와자키 원전 6호기 원자로에서 터빈을 돌려 생산한 전기를 송전 설비에 연결했다.

이는 2011년 3월 동일본 대지진 당시 후쿠시마 제1원전 사고 1년 뒤인 2012년 3월 가시와자키 원전이 송전을 중단한 지 약 14년 만이다.

관련기사

사진_도쿄전력 홈페이지

가시와자키 6호기 출력은 약 135만 킬로와트로 이날 20% 출력으로 시험 발전으로 설비를 점검한 뒤 반전 출력을 50%까지 올릴 예정이다. 가시와자키 원전은 원자로 7기로 구성되며, 합계 출력 821만2천 킬로와트로, 단일 원전 중에는 세계에서 가장 큰 것으로 알려졌다.

도쿄전력은 시험 운전을 마친 뒤 오는 3월18일부터 6호기 상업 운전에 착수할 계획이다. 아울러 6호기 외 다른 원자로도 조만간 재가동한다는 방침이다.