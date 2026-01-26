신규원전 건설, '제11차 전기본' 계획대로 추진

정부가 ‘11차 전기본’에서 결정한 신규원전 건설을 계획대로 추진하기로 했다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 26일 정부세종청사에서 “‘제11차 전력수급기본계획’의 신규원전 건설 계획과 관련해 두 차례 정책토론회와 2개 기관을 통한 여론조사를 거친 결과를 검토해 이같이 결정했다”고 밝혔다.

여론조사 결과, 앞으로 확대가 필요한 에너지원은 재생에너지와 원전 순으로 나타나고, 원전이 필요하다는 의견이 80% 이상, 제11차 전기본에 반영된 신규원전 계획도 추진돼야 한다는 답변이 60% 이상으로 나왔다.

김 장관은 “기후위기 대응을 위해서는 탄소배출을 전 분야에서 감축해야 하는데, 특히 전력 분야에서 기후위기와 미세먼지 등 환경 오염의 주원인이 되고 있으면서도 전체의 약 30% 비중을 차지하는 석탄발전을 2040년까지 제로화해야 하고, 다른 배출원인 LNG 발전도 줄여나가면서 재생에너지와 원전을 중심으로 전력을 운영해야 한다”고 밝혔다.

김 장관은 “재생에너지를 대폭 늘려나가면서 에너지저장장치(ESS)와 양수발전 등을 통해 재생에너지의 간헐성을 보완해야 하고 원전 안전성과 경직성 문제 또한 보완해 나가야 한다”고 덧붙였다. 김 장관은 이어 “신규로 추진하는 원전은 물론, 기존 원전도 안전 운전 범위 내에서 유연 운전이 가능할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

기후부는 제12차 전기본에서는 인공지능(AI)·전기차 확대 등에 따른 전기화 수요를 예측하고, 탄소중립을 위한 에너지 믹스와 분산형 전력망 계획 등을 과학적·객관적으로 담아낼 계획이다. 12차 전기본은 상반기 중 윤곽이 나올 전망이다.

김성환 기후에너지환경부 장관(왼쪽)이 26일 '제11차 전력수급기본계획' 의 신규원전 건설 계획을 발표하고 있다.

기후부는 이번 의견수렴 과정에서 제기된 쟁점 과제를 포함해, 다양한 형식의 의견수렴 과정을 통해 향후 국민의견을 수렴할 계획이다.

제11차 전기본상의 신규원전은 조만간 한수원의 부지공모를 시작으로 약 5~6개월간의 부지평가·선정 과정을 거쳐, 2030년대 초 건설허가 획득과 2037~2038년 준공을 목표로 관련 절차를 진행할 예정이다.